https://arabic.sputniknews.com/20220426/حكم-قضائي-يمثل-انتكاسة-للخطوط-الجوية-القطرية-في-نزاعها-مع-إيرباص-1061632752.html
حكم قضائي يمثل انتكاسة للخطوط الجوية القطرية في نزاعها مع "إيرباص"
حكم قضائي يمثل انتكاسة للخطوط الجوية القطرية في نزاعها مع "إيرباص"
أصدرت محكمة بريطانية حكما يمثل انتكاسة للخطوط الجوية القطرية، في نزاعها القانوني الأوسع نطاقا مع عملاق صناعة الطائرات "إيرباص". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:09+0000
2022-04-26T12:09+0000
2022-04-26T12:09+0000
اقتصاد
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101991/32/1019913203_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_c9f8f6d65b9a4f83ba9c28e2b4835e1c.jpg
ورفض قاضٍ بريطاني طلبا من الخطوط الجوية القطرية لإجبار إيرباص على مواصلة صنع طائرات "إيه321 نيو"، وهو ما يعني أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية لها الحرية في تسويق الطائرات المطلوبة لشركات طيران أخرى بينما يستمر النزاع المنفصل بين الجانبين حول سلامة طائرات إيه 350 الأكبر حجما، وفقا لوكالة "رويترز".كانت "إيرباص" ألغت في يناير/كانون الثاني الماضي، صفقة "إيه321 نيو"، ردا على رفض قطر تسلم طائرات "إيه 350" في نزاع منفصل متعلق بالقوانين والسلامة بشأن الأضرار السطحية للطائرة الأكبر حجما.وتقول الخطوط القطرية إنه من الصواب التوقف عن تلقي تسليمات "إيه 350" على خلفية ما تصفها بمخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة من جانب الجهة التنظيمية في الدوحة، بشأن فجوات أو تآكل في طبقة للحماية من البرق، والتي صارت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء على أكثر من 20 طائرة "إيه 350" تم إيقاف تحليقها.وتتهم "إيرباص" الخطوط الجوية القطرية، أكبر عملاء الطائرة "إيه 350"، ببث مخاوف "باطلة" بشأن السلامة لتجنب استلام طائرات، في وقت يضعف الطلب، ومن أجل المطالبة بتعويض قدره مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الخطوط-الجوية-القطرية-إيرباص-تحاول-المغالطة-بشأن-طائرات-إيه-350-1060934075.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101991/32/1019913203_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_adffc699fcdd49348cdfd8b953a4e0ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, قطر
حكم قضائي يمثل انتكاسة للخطوط الجوية القطرية في نزاعها مع "إيرباص"
تابعنا عبر
أصدرت محكمة بريطانية حكما يمثل انتكاسة للخطوط الجوية القطرية، في نزاعها القانوني الأوسع نطاقا مع عملاق صناعة الطائرات "إيرباص".
ورفض قاضٍ بريطاني طلبا من الخطوط الجوية القطرية لإجبار إيرباص على مواصلة صنع طائرات "إيه321 نيو"، وهو ما يعني أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية لها الحرية في تسويق الطائرات المطلوبة لشركات طيران أخرى بينما يستمر النزاع المنفصل بين الجانبين حول سلامة طائرات إيه 350 الأكبر حجما، وفقا لوكالة "رويترز".
كانت "إيرباص" ألغت في يناير/كانون الثاني الماضي، صفقة "إيه321 نيو"، ردا على رفض قطر تسلم طائرات "إيه 350" في نزاع منفصل متعلق بالقوانين والسلامة بشأن الأضرار السطحية للطائرة الأكبر حجما.
وتقول الخطوط القطرية إنه من الصواب التوقف عن تلقي تسليمات
"إيه 350" على خلفية ما تصفها بمخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة من جانب الجهة التنظيمية في الدوحة، بشأن فجوات أو تآكل في طبقة للحماية من البرق، والتي صارت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء على أكثر من 20 طائرة "إيه 350" تم إيقاف تحليقها.
وتتهم "إيرباص" الخطوط الجوية القطرية، أكبر عملاء الطائرة "إيه 350"، ببث مخاوف "باطلة" بشأن السلامة لتجنب استلام طائرات، في وقت يضعف الطلب، ومن أجل المطالبة بتعويض قدره مليار دولار.