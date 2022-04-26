https://arabic.sputniknews.com/20220426/خطأ-كارثي-من-بوفون-يتسبب-بهدف-للفريق-المنافس-فيديو-1061637154.html
خطأ كارثي من بوفون يتسبب بهدف للفريق المنافس... فيديو
خطأ كارثي من بوفون يتسبب بهدف للفريق المنافس... فيديو
تسبب الحارس الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون، بإحراز الفريق المنافس لهدف بمرمى فريقه. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:43+0000
2022-04-26T13:43+0000
2022-04-26T13:47+0000
رياضة
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وقع بوفون في خطأ كارثي خلال مواجهة فريقه بارما أمام نظيره بيروجيا في الدرجة الثانية الإيطالية.جاء هذا الخطأ في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدرجة الثانية بالدوري الإيطالي.إذ فشل بوفون في استلام تمريرة عائدة من الدفاعات فمرت في اتجاه المرمى، وقبل أن يلحق بها ركض لاعب وسط بيروجيا ماركو أوليفييري ولحق بها وسددها في المرمى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رياضة
خطأ كارثي من بوفون يتسبب بهدف للفريق المنافس... فيديو
13:43 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
تسبب الحارس الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون، بإحراز الفريق المنافس لهدف بمرمى فريقه.
وقع بوفون في خطأ كارثي خلال مواجهة فريقه بارما أمام نظيره بيروجيا في الدرجة الثانية الإيطالية.
جاء هذا الخطأ في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدرجة الثانية بالدوري الإيطالي.
إذ فشل بوفون في استلام تمريرة عائدة من الدفاعات فمرت في اتجاه المرمى، وقبل أن يلحق بها ركض لاعب وسط بيروجيا ماركو أوليفييري ولحق بها وسددها في المرمى.