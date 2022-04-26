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https://arabic.sputniknews.com/20220426/دبلوماسيون-أمريكيون-يزورون-أوكرانيا-للمرة-الأولى-منذ-بدء-العملية-الروسية-1061643049.html
دبلوماسيون أمريكيون يزورون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية
دبلوماسيون أمريكيون يزورون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية
زار دبلوماسيون أمريكيون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في ذلك البلد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:18+0000
2022-04-26T16:18+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ سي إن إن قام الدبلوماسيون الأمريكيون الذين انتقلوا إلى بولندا، برحلة ليوم واحد إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، حيث انتقل الكثير من صناع القرار الأوكرانيين من العاصمة كييف.تأتي الزيارة في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن إلى أوكرانيا.وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في حمايتهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة، التي تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بلينكن-الوضع-في-أوكرانيا-يخلق-مشاكل-عالمية-في-إمدادات-الغذاء-وأسعار-الطاقة-1060632262.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

دبلوماسيون أمريكيون يزورون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية

16:18 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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زار دبلوماسيون أمريكيون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في ذلك البلد.
ووفقا لـ سي إن إن قام الدبلوماسيون الأمريكيون الذين انتقلوا إلى بولندا، برحلة ليوم واحد إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، حيث انتقل الكثير من صناع القرار الأوكرانيين من العاصمة كييف.
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بلينكن: الوضع في أوكرانيا يخلق مشاكل عالمية في إمدادات الغذاء وأسعار الطاقة
30 مارس, 04:31 GMT
تأتي الزيارة في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن إلى أوكرانيا.

وزار بلينكين وأوستن كييف يوم الأحد للقاء فلاديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير.

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في حمايتهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة، التي تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
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