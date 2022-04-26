https://arabic.sputniknews.com/20220426/دبلوماسيون-أمريكيون-يزورون-أوكرانيا-للمرة-الأولى-منذ-بدء-العملية-الروسية-1061643049.html
دبلوماسيون أمريكيون يزورون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية
دبلوماسيون أمريكيون يزورون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية
زار دبلوماسيون أمريكيون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في ذلك البلد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:18+0000
2022-04-26T16:18+0000
2022-04-26T16:18+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ سي إن إن قام الدبلوماسيون الأمريكيون الذين انتقلوا إلى بولندا، برحلة ليوم واحد إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، حيث انتقل الكثير من صناع القرار الأوكرانيين من العاصمة كييف.تأتي الزيارة في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن إلى أوكرانيا.وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في حمايتهما من هجمات القوات الأوكرانية المكثفة.وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة، التي تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بلينكن-الوضع-في-أوكرانيا-يخلق-مشاكل-عالمية-في-إمدادات-الغذاء-وأسعار-الطاقة-1060632262.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوماسيون أمريكيون يزورون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية
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زار دبلوماسيون أمريكيون أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في ذلك البلد.
ووفقا لـ سي إن إن
قام الدبلوماسيون الأمريكيون الذين انتقلوا إلى بولندا، برحلة ليوم واحد إلى مدينة لفوف، غربي أوكرانيا، حيث انتقل الكثير من صناع القرار الأوكرانيين من العاصمة كييف.
تأتي الزيارة في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن إلى أوكرانيا.
وزار بلينكين وأوستن كييف يوم الأحد للقاء فلاديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير.
وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير استجابة لطلبات من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للمساعدة في حمايتهما من هجمات القوات الأوكرانية
المكثفة.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة، التي تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا.