https://arabic.sputniknews.com/20220426/دولة-أوروبية-لا-تستطيع-العيش-دون-الغاز-الروسي-1061632407.html
دولة أوروبية لا تستطيع العيش دون الغاز الروسي
دولة أوروبية لا تستطيع العيش دون الغاز الروسي
أعلن خبير اسم الدولة الأوروبية التي لن تستطيع العيش في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:19+0000
2022-04-26T12:19+0000
2022-04-26T12:19+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
وأوضح خبير الطاقة، إيغور يوشكوف، لـ"سبوتنيك" أن ألمانيا لن تجد بديلا للغاز الروسي في حال حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي.ويمكن نظريًا أن تلجأ البلدان الأوروبية إلى استيراد الغاز المسال من بلدان بعيدة عن أوروبا، ولكن ألمانيا لا تستطيع أن تفعل ذلك لانعدام مخازن الغاز المسال والموانئ البحرية المجهزة لاستقبال الغاز المسال فيها.وأشار الخبير إلى أن ألمانيا تستورد جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب. ولذلك فإنها لا تستطيع التوقف عن استيراد الغاز من روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
دولة أوروبية لا تستطيع العيش دون الغاز الروسي
تابعنا عبر
أعلن خبير اسم الدولة الأوروبية التي لن تستطيع العيش في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.
وأوضح
خبير الطاقة، إيغور يوشكوف، لـ"سبوتنيك" أن ألمانيا لن تجد بديلا للغاز الروسي في حال حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي.
ويمكن نظريًا أن تلجأ البلدان الأوروبية إلى استيراد الغاز المسال من بلدان بعيدة عن أوروبا، ولكن ألمانيا لا تستطيع أن تفعل ذلك لانعدام مخازن الغاز المسال والموانئ البحرية المجهزة لاستقبال الغاز المسال فيها.
وأشار الخبير إلى أن ألمانيا تستورد جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب. ولذلك فإنها لا تستطيع التوقف عن استيراد الغاز من روسيا.