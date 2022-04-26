https://arabic.sputniknews.com/20220426/رئيسة-مولدوفا-تعقد-اجتماعا-لمجلس-الأمن-بسبب-الوضع-في-بريدنيستروفيه-1061623007.html
رئيسة مولدوفا تعقد اجتماعا لمجلس الأمن بسبب الوضع في بريدنيستروفيه
رئيسة مولدوفا تعقد اجتماعا لمجلس الأمن بسبب الوضع في بريدنيستروفيه
ستعقد رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اجتماعًا لمجلس الأمن الأعلى، اليوم الثلاثاء، بسبب تفاقم الوضع في بريدنيستروفيه غير المعترف بها. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:04+0000
2022-04-26T09:04+0000
2022-04-26T09:04+0000
العالم
مولدوفا
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وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة إن "ساندو تعقد اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الأعلى بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة بريدنيستروفيه".يذكر أنه، اليوم الثلاثاء، فجّر مجهولون هوائيين لمركز الراديو الإقليمي في قرية ماياك بمنطقة غريغوريوبول في بريدنيستروفيه. في اليوم السابق، وقعت انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في بريدنيستروفيه. وأفيد أنه في كلتا الحالتين لم تقع إصابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مولدوفا
رئيسة مولدوفا تعقد اجتماعا لمجلس الأمن بسبب الوضع في بريدنيستروفيه
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ستعقد رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اجتماعًا لمجلس الأمن الأعلى، اليوم الثلاثاء، بسبب تفاقم الوضع في بريدنيستروفيه غير المعترف بها.
وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة إن "ساندو تعقد اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الأعلى بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة بريدنيستروفيه".
يذكر أنه، اليوم الثلاثاء، فجّر مجهولون هوائيين لمركز الراديو الإقليمي في قرية ماياك
بمنطقة غريغوريوبول في بريدنيستروفيه. في اليوم السابق، وقعت انفجارات في مبنى وزارة أمن الدولة في بريدنيستروفيه. وأفيد أنه في كلتا الحالتين لم تقع إصابات.