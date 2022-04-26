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https://arabic.sputniknews.com/20220426/رئيس-البرلمان-اللبناني-يدعو-النواب-إلى-جلسة-عامة-لمناقشة-طرح-الثقة-في-وزير-الخارجية-1061626569.html
رئيس البرلمان اللبناني يدعو النواب إلى جلسة عامة لمناقشة طرح الثقة في وزير الخارجية
رئيس البرلمان اللبناني يدعو النواب إلى جلسة عامة لمناقشة طرح الثقة في وزير الخارجية
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة طرح الثقة في وزير الخارجية عبد الله بو حبيب. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:06+0000
2022-04-26T10:06+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع النشرة فقد دعا بري إلى عقد جلسة الخميس المقبل، من أجل النظر في ما قدمه بعض النواب من مقترح لسحب الثقة من وزير الخارجية.وكان نواب ينتمون لتكتل الجمهورية التابع لحزب القوات اللبناني، وهم بيار بو عاصي، جورج عقيص، أدي أبي اللمع، وعماد واكيم، قد تقدموا بطلب لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس وذلك لطرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب.واستند النواب في مطلبهم إلى المادة 37 من الدستور اللبناني، مؤكدين أن وزارة الخارجية في عهد بوحبيب قد ارتكبت مخالفات جسيمة في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.يشار إلى أن حديثا متصاعدا كان قد انتشر عن ما أسمته بعض وسائل الإعلام المحلية "ألاعيب"، يقوم بها "التيار العوني" من أجل السيطرة على نتائج انتخابات المغتربين.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/لبنان-يتحضر-للانتخابات-النيابية-مع-قرب-انتهاء-تسجيل-اللوائح-الانتخابية--1060692889.html
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أخبار لبنان

رئيس البرلمان اللبناني يدعو النواب إلى جلسة عامة لمناقشة طرح الثقة في وزير الخارجية

10:06 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة طرح الثقة في وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
وحسب موقع النشرة فقد دعا بري إلى عقد جلسة الخميس المقبل، من أجل النظر في ما قدمه بعض النواب من مقترح لسحب الثقة من وزير الخارجية.
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وكان نواب ينتمون لتكتل الجمهورية التابع لحزب القوات اللبناني، وهم بيار بو عاصي، جورج عقيص، أدي أبي اللمع، وعماد واكيم، قد تقدموا بطلب لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس وذلك لطرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
واستند النواب في مطلبهم إلى المادة 37 من الدستور اللبناني، مؤكدين أن وزارة الخارجية في عهد بوحبيب قد ارتكبت مخالفات جسيمة في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

وجاء في عريضة الطلب التي تقدم بها النواب: "بحسب المادة 37 ينتظر أن يبلغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب على أن يدعو إلى جلسة عامة بعد مرور 5 أيام على تاريخ تبليغه".

يشار إلى أن حديثا متصاعدا كان قد انتشر عن ما أسمته بعض وسائل الإعلام المحلية "ألاعيب"، يقوم بها "التيار العوني" من أجل السيطرة على نتائج انتخابات المغتربين.
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