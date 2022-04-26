رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق لأول مرة على رسائل تهديده بالقتل
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
© Sputnik . Evgueniy Batov/
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على رسائل تهديد بالقتل وصلت إلى عائلته.
نشر بينيت تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شدد من خلالها على ضرورة عدم وصول الصراع السياسي في بلاده إلى البلطجة والعنف والتهديد بالقتل، بدعوى أن إسرائيل بيت واحد للكل ويجب الحفاظ عليه.
רה"מ בנט על מכתב האיומים שנשלח למשפחתו: "סכסוך פוליטי, לא משנה כמה הוא עמוק, לא צריך להגיע לאלימות. ויכוחים וחילוקי דעות - כן, בריונות ואיומים - לא. עלינו להנמיך את הלהבות של השיח"@MoriahAsraf pic.twitter.com/XnsiVycZ6u— גלצ (@GLZRadio) April 26, 2022
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه، سواء كانوا سياسيين أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ وقت للهدوء والمصالحة، وتقليل نيران الخطاب السياسي في بلاده.
وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يجري تحقيقات سرية حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.
סכסוך פוליטי, לא משנה כמה הוא עמוק, לא צריך להגיע לאלימות, לבריונות ולאיומי מוות.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 26, 2022
אנחנו צריכים לעשות הכל, כמנהיגים וכאזרחים שעתידם ועתיד ילדיהם במדינה הזאת, כדי שתופעות כאלה פשוט לא יתקיימו.
כולנו אנשים.
ויכוחים וחילוקי דעות - כן.
בריונות ואיומים - לא. >>
وأشارت الصحيفة إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".