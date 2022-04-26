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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق لأول مرة على رسائل تهديده بالقتل
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق لأول مرة على رسائل تهديده بالقتل
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على رسائل تهديد بالقتل وصلت إلى عائلته. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:36+0000
2022-04-26T15:36+0000
أخبار العالم الآن
نفتالي بينيت
إسرائيل
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نشر بينيت تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شدد من خلالها على ضرورة عدم وصول الصراع السياسي في بلاده إلى البلطجة والعنف والتهديد بالقتل، بدعوى أن إسرائيل بيت واحد للكل ويجب الحفاظ عليه.ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه، سواء كانوا سياسيين أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ وقت للهدوء والمصالحة، وتقليل نيران الخطاب السياسي في بلاده.وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يجري تحقيقات سرية حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.وأشارت الصحيفة إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".
إسرائيل
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أخبار العالم الآن, نفتالي بينيت, إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق لأول مرة على رسائل تهديده بالقتل

15:36 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على رسائل تهديد بالقتل وصلت إلى عائلته.
نشر بينيت تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، شدد من خلالها على ضرورة عدم وصول الصراع السياسي في بلاده إلى البلطجة والعنف والتهديد بالقتل، بدعوى أن إسرائيل بيت واحد للكل ويجب الحفاظ عليه.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه، سواء كانوا سياسيين أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ وقت للهدوء والمصالحة، وتقليل نيران الخطاب السياسي في بلاده.
وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يجري تحقيقات سرية حول تهديدات بالقتل وصلت إلى عائلة بينيت وبداخلها رصاصة في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن "جهات يمينية متطرفة كانت تلاحق عائلة بينيت منذ تشكيله الحكومة الحالية قبل أقل من عام، وقد تظاهر عناصرها بتحريض من قادة اليمين أمام منزل عائلة بينيت الخاص في رعنانا".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الشاباك والشرطة فتحا التحقيق وأنه تم فرض حظر شديد على تفاصيل التحقيقات الجارية حول هذه القضية".
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