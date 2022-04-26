https://arabic.sputniknews.com/20220426/رئيس-كوريا-الشمالية-سنعزز-قدراتنا-النووية-بأسرع-وتيرة-وأي-قوة-تسعى-لمواجهتنا-ستنتهي-من-الوجود-1061634700.html
رئيس كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا النووية بأسرع وتيرة وأي قوة تسعى لمواجهتنا ستنتهي من الوجود
رئيس كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا النووية بأسرع وتيرة وأي قوة تسعى لمواجهتنا ستنتهي من الوجود
تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعزيز قدرات بلاده النووية بأسرع وتيرة ممكنة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:41+0000
2022-04-26T12:41+0000
2022-04-26T12:41+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625947_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_0862e277ec8caafbbff14b9491181d8f.jpg
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، أكد كيم أن بلاده ماضية في تعزيز قدراتها العسكرية النووية، بأسرع وتيرة ممكنةتصريحات كيم جاءت خلال حضوره عرضا عسكريا، أقيم مساء أمس الاثنين، في العاصمة بيونغ يانغ.وقال كيم: "سنجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت"، مشددا على أن "أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود".وكان العرض العسكري قد تأجل من منتصف ليل الأحد إلى مساء أمس الاثنين، بسبب أحوال الطقس السيء، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية.وتوقع الكثيرون افتتاح العرض العسكري في منتصف ليل الأحد، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف ذلك اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/كوريا-الشمالية-جاهزة-لأي-معركة-عرض-عسكري-مهيب-1061625867.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061625947_0:0:2655:1991_1920x0_80_0_0_b1a521b1292cbdd5dfe37656ed65e90a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا النووية بأسرع وتيرة وأي قوة تسعى لمواجهتنا ستنتهي من الوجود
تابعنا عبر
تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعزيز قدرات بلاده النووية بأسرع وتيرة ممكنة.
ووفقا لوكالة يونهاب
الكورية، أكد كيم أن بلاده ماضية في تعزيز قدراتها العسكرية النووية، بأسرع وتيرة ممكنة
تصريحات كيم جاءت خلال حضوره عرضا عسكريا، أقيم مساء أمس الاثنين، في العاصمة بيونغ يانغ.
وقال كيم: "سنجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت"، مشددا على أن "أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود".
وقد أجرت بيونغ يانغ ولأول مرة العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، والذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمناهضة اليابان، على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" في عام 1932.
وكان العرض العسكري قد تأجل من منتصف ليل الأحد إلى مساء أمس الاثنين، بسبب أحوال الطقس السيء، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية.
وقال بعض المراقبين إن العرض العسكري قد يكون تأخر بسبب الطقس أو ظروف أخرى غير محددة، وسط توقعات بهطول أمطار في عاصمة كوريا الشمالية.
وتوقع الكثيرون افتتاح العرض العسكري في منتصف ليل الأحد، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف ذلك اليوم.