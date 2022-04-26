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https://arabic.sputniknews.com/20220426/رئيس-كوريا-الشمالية-سنعزز-قدراتنا-النووية-بأسرع-وتيرة-وأي-قوة-تسعى-لمواجهتنا-ستنتهي-من-الوجود-1061634700.html
رئيس كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا النووية بأسرع وتيرة وأي قوة تسعى لمواجهتنا ستنتهي من الوجود
رئيس كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا النووية بأسرع وتيرة وأي قوة تسعى لمواجهتنا ستنتهي من الوجود
تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعزيز قدرات بلاده النووية بأسرع وتيرة ممكنة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:41+0000
2022-04-26T12:41+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، أكد كيم أن بلاده ماضية في تعزيز قدراتها العسكرية النووية، بأسرع وتيرة ممكنةتصريحات كيم جاءت خلال حضوره عرضا عسكريا، أقيم مساء أمس الاثنين، في العاصمة بيونغ يانغ.وقال كيم: "سنجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت"، مشددا على أن "أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود".وكان العرض العسكري قد تأجل من منتصف ليل الأحد إلى مساء أمس الاثنين، بسبب أحوال الطقس السيء، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية.‏وتوقع الكثيرون افتتاح العرض العسكري في منتصف ليل الأحد، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف ذلك اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/كوريا-الشمالية-جاهزة-لأي-معركة-عرض-عسكري-مهيب-1061625867.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية

رئيس كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا النووية بأسرع وتيرة وأي قوة تسعى لمواجهتنا ستنتهي من الوجود

12:41 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد حرس الشرف مع زوجته ري سول جو خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد حرس الشرف مع زوجته ري سول جو خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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تعهد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعزيز قدرات بلاده النووية بأسرع وتيرة ممكنة.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، أكد كيم أن بلاده ماضية في تعزيز قدراتها العسكرية النووية، بأسرع وتيرة ممكنة
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
كوريا الشمالية جاهزة لأي معركة... عرض عسكري مهيب
10:47 GMT
تصريحات كيم جاءت خلال حضوره عرضا عسكريا، أقيم مساء أمس الاثنين، في العاصمة بيونغ يانغ.
وقال كيم: "سنجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت"، مشددا على أن "أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود".

وقد أجرت بيونغ يانغ ولأول مرة العرض العسكري في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري، والذي تأسس كقوات لحرب العصابات لمناهضة اليابان، على يد المؤسس "كيم إيل-سونغ" في عام 1932.

وكان العرض العسكري قد تأجل من منتصف ليل الأحد إلى مساء أمس الاثنين، بسبب أحوال الطقس السيء، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية.‏

وقال بعض المراقبين إن العرض العسكري قد يكون تأخر بسبب الطقس أو ظروف أخرى غير محددة، وسط توقعات بهطول أمطار في عاصمة كوريا الشمالية.

وتوقع الكثيرون افتتاح العرض العسكري في منتصف ليل الأحد، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الذي يصادف ذلك اليوم.
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