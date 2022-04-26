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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/روسيا-تستقبل-نحو-990-ألف-لاجئ-من-إقليم-دونباس-وأوكرانيا-1061617332.html
روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا
روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 990 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:18+0000
2022-04-26T07:18+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال أحد ممثلي خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 986800 لاجئ عبروا حدود الدولة الروسية منذ بداية الصراع، بينهم 179900 طفل".وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة. وعقب ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين .وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تستقبل نحو 990 ألف لاجئ من إقليم دونباس وأوكرانيا

07:18 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوروصول نحو 40 ألف لاجئ حتى الآن من دونباس إلى روسيا
وصول نحو 40 ألف لاجئ حتى الآن من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 990 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا منذ بداية تصاعد النزاع العسكري، وخلال الـ24 الساعة الماضية وصل 12.7 ألف شخص.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال أحد ممثلي خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 986800 لاجئ عبروا حدود الدولة الروسية منذ بداية الصراع، بينهم 179900 طفل".

وكان إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي دونباس، قد بدأ في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية التصعيد في المنطقة. وعقب ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين .

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس و أوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محددا الهدف من العملية العسكرية حماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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