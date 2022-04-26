https://arabic.sputniknews.com/20220426/زيلينسكي-يضع-الإدارة-الأمريكية-في-موقف-محرج-1061627680.html
زيلينسكي يضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج
زيلينسكي يضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج
أشار تقرير إعلامي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فاجأ واشنطن بإخباره الصحفيين عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنطوني... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:30+0000
2022-04-26T10:30+0000
2022-04-26T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وهذا على الرغم من وصولهما إلى البلاد في ظروف من السرية التامة، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي"، نقلا عن مسؤولين.يشار إلى أن القرار النهائي بشأن زيارة أوستن وبلينكين كان لابد من اتخاذه "في اللحظة الأخيرة بعد تقييم المستوى الأمني". وزار وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين، يوم الأحد، كييف، حيث أعلنا العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنوا عن توفير أكثر من 700 مليون دولار من الإمدادات العسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى كييف. وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها ممثلون أمريكيون رفيعو المستوى لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. وأطلقت روسيا عملية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فاجأ واشنطن بإخباره الصحفيين عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى كييف.
وهذا على الرغم من وصولهما إلى البلاد في ظروف من السرية التامة، حسبما ذكرت شبكة
"إن بي سي"، نقلا عن مسؤولين.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، سافر السياسيون في البداية سرا إلى بولندا على متن طائرات مختلفة، وبعد ذلك ذهبوا بالقطار إلى العاصمة الأوكرانية. هذا ورفضت إدارة البيت الأبيض تأكيد هذه المعلومات حتى غادر المسؤولون البلاد بأمان.
يشار إلى أن القرار النهائي بشأن زيارة أوستن وبلينكين كان لابد من اتخاذه "في اللحظة الأخيرة بعد تقييم المستوى الأمني".
وزار وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين، يوم الأحد، كييف، حيث أعلنا العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنوا عن توفير أكثر من 700 مليون دولار من الإمدادات العسكرية المباشرة وغير المباشرة إلى كييف.
وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها ممثلون أمريكيون رفيعو المستوى لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا.
وأطلقت روسيا عملية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".