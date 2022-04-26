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https://arabic.sputniknews.com/20220426/سلطات-بريدنيستروفيه-تعلن-تعرض-اثنين-من-هوائيات-تقوية-البث-الإذاعي-لراديو-روسيا-إلى-تفجير-1061622814.html
سلطات بريدنيستروفيه تعلن تعرض اثنين من هوائيات تقوية البث الإذاعي لراديو روسيا إلى تفجير
سلطات بريدنيستروفيه تعلن تعرض اثنين من هوائيات تقوية البث الإذاعي لراديو روسيا إلى تفجير
أعلنت وزارة داخلية جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية (معلنة من جانب واحد)، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجارين في بلدة ماياك في منطقة غريغوريوبول، وتعطل جراء ذلك... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T08:50+0000
2022-04-26T08:50+0000
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وقالت الوزارة، عبر "تلغرام"، "في صباح يوم 26 نيسان/أبريل، وقع انفجاران في قرية ماياك في منطقة غريغوريوبول: الأول عند الساعة 06:40، والثاني عند الساعة 07:05 [بالتوقيت المحلي المتزامن مع توقيت موسكو]".وأضافت: "ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، تعطل أقوى هوائيين: الأول بقدرة واحد ميغاواط، والثاني بقدرة نصف ميغاواط. كلا الهوائيين يستخدمان لتقوية إرسال راديو روسيا. ولم يصب أي من موظفي الإذاعة والتلفزيون والسكان المحليين".ويعد مركز راديو وتلفزيون بريدنيستروفيه، واحدا من 14 مركز إرسال إذاعي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.ويمكن لمركز راديو وتلفزيون بريدنيستروفيه البث إلى الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية؛ وكان أنشئ في أواخر الستينيات.إلى ذلك، أكدت سلطات بريدنيستروفيه، أمس الاثنين، عن وقوع سلسلة انفجارات في مقر وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول.وأعلنت السلطات عن تعرض مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول، إلى هجوم باستخدام قاذف مضاد للدبابات.ووفقاً لوزارة داخلية الجمهورية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وطوق رجال الشرطة المنطقة المحيطة.
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سلطات بريدنيستروفيه تعلن تعرض اثنين من هوائيات تقوية البث الإذاعي لراديو روسيا إلى تفجير

08:50 GMT 26.04.2022
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مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
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أعلنت وزارة داخلية جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية (معلنة من جانب واحد)، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجارين في بلدة ماياك في منطقة غريغوريوبول، وتعطل جراء ذلك اثنان من هوائيات المركز الإذاعي، التي تقوي إرسال راديو روسيا.
وقالت الوزارة، عبر "تلغرام"، "في صباح يوم 26 نيسان/أبريل، وقع انفجاران في قرية ماياك في منطقة غريغوريوبول: الأول عند الساعة 06:40، والثاني عند الساعة 07:05 [بالتوقيت المحلي المتزامن مع توقيت موسكو]".
وأشارت الوزارة إلى إرسال ضباط إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، وقام رجال شرطة غريغوريوبول بتطويق أراضي مركز الإذاعة والتلفزيون "ماياك"؛ وشرع خبراء المتفجرات في وزارة الدفاع بفحص جميع مراكز الإذاعة والتلفزيون.
وأضافت: "ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، تعطل أقوى هوائيين: الأول بقدرة واحد ميغاواط، والثاني بقدرة نصف ميغاواط. كلا الهوائيين يستخدمان لتقوية إرسال راديو روسيا. ولم يصب أي من موظفي الإذاعة والتلفزيون والسكان المحليين".
ويعد مركز راديو وتلفزيون بريدنيستروفيه، واحدا من 14 مركز إرسال إذاعي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.
ويمكن لمركز راديو وتلفزيون بريدنيستروفيه البث إلى الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية؛ وكان أنشئ في أواخر الستينيات.
إلى ذلك، أكدت سلطات بريدنيستروفيه، أمس الاثنين، عن وقوع سلسلة انفجارات في مقر وزارة أمن الدولة في العاصمة تيراسبول.
وأعلنت السلطات عن تعرض مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول، إلى هجوم باستخدام قاذف مضاد للدبابات.
ووفقاً لوزارة داخلية الجمهورية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وطوق رجال الشرطة المنطقة المحيطة.
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