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https://arabic.sputniknews.com/20220426/شاهد-أخطر-مغامرة-من-نوعها-تبادل-طائرات-في-السماء-كاد-ينهي-حياة-الطيارين-1061626796.html
شاهد أخطر مغامرة من نوعها... تبادل طائرات في السماء كاد ينهي حياة الطيارين
شاهد أخطر مغامرة من نوعها... تبادل طائرات في السماء كاد ينهي حياة الطيارين
أقدم مغامران أمريكيان من عائلة واحدة، على تجربة هي الأولى من نوعها في السماء، لكنها كادت أن تنهي حياتهما، إذ لم يتحقق لهما ما أراداه. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T10:17+0000
2022-04-26T10:17+0000
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في ولاية أريزونا الأمريكية، اتفق المغامران ليوك آيكنز وآندي فارينغتون، على أن يحلّق كلاهما بطائرة صغيرة، ثم يقفزا منها فيتبادلا الطائرتين في الجو، لكن حدث ما لم يحمد عقباه، أثناء تنفيذ ذلك الاستعراض الذي جرى برعاية شركة "ريدبول" في الولاية.بالفعل أوقف المغامران طائرتيهما في الجو حتى يستقل كل منهما طائرة الآخر ويهبط بها إلى الأرض، لكن أحدهما نجح بينما فشل الآخر، وانتهت المغامرة بتحطم فوري لإحدى الطائرتين.وحاول الاثنان تبادل الطائرات، وكان الأمر سيصبح إنجازا غير مسبوق في عالم القفز بالمظلات.واستطاع آيكنز أن يدخل إلى الطائرة الأخرى، فأصبح أول ربان في التاريخ يقلع بطائرة، ثم يهبط بأخرى مختلفة على الأرض، لكن فارينغتون لم يستطع أن يدخل إلى طائرة زميله، فهبط إلى الأرض عن طريق المظلة.وكانت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة قد رفضت طلبا سابقا من شركة "ريدبول" للقيام بعملية تبادل بين مغامرين، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، فيما بادرت إلى فتح تحقيق إثر تلك الواقعة.
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شاهد أخطر مغامرة من نوعها... تبادل طائرات في السماء كاد ينهي حياة الطيارين

10:17 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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أقدم مغامران أمريكيان من عائلة واحدة، على تجربة هي الأولى من نوعها في السماء، لكنها كادت أن تنهي حياتهما، إذ لم يتحقق لهما ما أراداه.
في ولاية أريزونا الأمريكية، اتفق المغامران ليوك آيكنز وآندي فارينغتون، على أن يحلّق كلاهما بطائرة صغيرة، ثم يقفزا منها فيتبادلا الطائرتين في الجو، لكن حدث ما لم يحمد عقباه، أثناء تنفيذ ذلك الاستعراض الذي جرى برعاية شركة "ريدبول" في الولاية.
بالفعل أوقف المغامران طائرتيهما في الجو حتى يستقل كل منهما طائرة الآخر ويهبط بها إلى الأرض، لكن أحدهما نجح بينما فشل الآخر، وانتهت المغامرة بتحطم فوري لإحدى الطائرتين.
وقالت شركة "ريد بول" على موقعها الإلكتروني إن المغامرين حلقا بالطائرتين على ارتفاع 14 ألف قدم، ثم قفزا وسط الجو بسرعة 140 ميلا في الساعة.
وحاول الاثنان تبادل الطائرات، وكان الأمر سيصبح إنجازا غير مسبوق في عالم القفز بالمظلات.
واستطاع آيكنز أن يدخل إلى الطائرة الأخرى، فأصبح أول ربان في التاريخ يقلع بطائرة، ثم يهبط بأخرى مختلفة على الأرض، لكن فارينغتون لم يستطع أن يدخل إلى طائرة زميله، فهبط إلى الأرض عن طريق المظلة.
وكانت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة قد رفضت طلبا سابقا من شركة "ريدبول" للقيام بعملية تبادل بين مغامرين، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، فيما بادرت إلى فتح تحقيق إثر تلك الواقعة.
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