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صحيفة: القوات التركية تخطط للتقدم 60 كم داخل العراق وإنشاء قواعد هناك
صحيفة: القوات التركية تخطط للتقدم 60 كم داخل العراق وإنشاء قواعد هناك
أفادت صحيفة تركية بأن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد "حزب العمال الكردستاني". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T14:44+0000
2022-04-26T14:44+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ذكرت صحيفة "ستار" أنه بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي للانسحاب من شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة والبقاء حتى "زوال التهديدات نهائيا".وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات القوات المسلحة التركية شمالي العراق، مؤكدا أن العملية ستستمر حتى يزول التهديد على الحدود مع العراق.يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عملية جوية وبرية.من جهتها أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ضرورة أن تنسق تركيا مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في العراق.وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في حوار مع شبكة رووداو الكردية، إنه "إذا كانت هذه العمليات العسكرية الهدف منها هو مواجهة الجماعات التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، فمن الصحيح والجدير بتركيا أن ترتكن إلى التنسيق مع الحكومة العراقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-التركية-تعلن-القضاء-على-54-مسلحا-خلال-عمليتها-العسكرية-قفل-المخلب-شمالي-العراق-1061527286.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

صحيفة: القوات التركية تخطط للتقدم 60 كم داخل العراق وإنشاء قواعد هناك

14:44 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / lyas Akenginرجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016.
رجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / lyas Akengin
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أفادت صحيفة تركية بأن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد "حزب العمال الكردستاني".
ذكرت صحيفة "ستار" أنه بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي للانسحاب من شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة والبقاء حتى "زوال التهديدات نهائيا".
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
الدفاع التركية تعلن القضاء على 54 مسلحا خلال عمليتها العسكرية "قفل المخلب" شمالي العراق
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وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات القوات المسلحة التركية شمالي العراق، مؤكدا أن العملية ستستمر حتى يزول التهديد على الحدود مع العراق.
وقال للصحفيين: "إن عملية "قفل المخلب" التي انطلقت شمالي العراق، تجري على مرحلة طويلة من التحضير، تقوم على التخطيط، بناءً على عملية التنسيق مع المؤسسات والمنظمات والقوات اللازمة، وفي منطقة العملية هناك العديد من الكهوف، والملاجئ وما يسمى بالمقر الرئيسي لذلك لم يتم استكمال سوى المرحلة الأولى".
يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عملية جوية وبرية.
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من جهتها أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ضرورة أن تنسق تركيا مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في حوار مع شبكة رووداو الكردية، إنه "إذا كانت هذه العمليات العسكرية الهدف منها هو مواجهة الجماعات التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، فمن الصحيح والجدير بتركيا أن ترتكن إلى التنسيق مع الحكومة العراقية".
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