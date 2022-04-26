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https://arabic.sputniknews.com/20220426/غضب-عارم-في-إيران-وأوامر-بتوقيف-المسؤولين-عن-ضرب-دب-بني-حتى-الموت-1061637749.html
غضب عارم في إيران وأوامر بتوقيف المسؤولين عن ضرب دب بني حتى الموت
غضب عارم في إيران وأوامر بتوقيف المسؤولين عن ضرب دب بني حتى الموت
اعتدى سكان قرية صغيرة في محافظة أردبيل، شمال غربي إيران، على دب بني حتى الموت، ما أثار غضبا واسعا في البلاد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:52+0000
2022-04-26T13:52+0000
إيران
مجتمع
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وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء، أن سكان قرية نامين "طاردوه وضربوه… قبل إسقاطه بمساعدة جرار زراعي وكسروا ساقه وحوضه وألحقوا أضرارا بعموده الفقري".وأفاد تقرير لحراس الغابات نقلته الوكالة أن عناصر من حماية البيئة وصلوا إلى مكان الحادث، وانقلوه الدب إلى عيادة للحيوانات البرية في عاصمة المقاطعة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته.وبحسب الوكالة، أمر المدعي العام، جواد بارفاني، بتوقيف المسؤولين عن نفوق الحيوان. وقال "التصرفات الفظيعة للسكان أثرت على مشاعر الأمة".وأوردت صحيفة طهران تايمز عام 2019 أن التراجع في عدد الدببة البنية في إيران يعزى إلى البشر، خصوصاً بسبب الصيد الجائر.وأشارت إلى أن "السكان المحليين يقتلون الدببة في بعض الأحيان بسبب معتقدات خاطئة بأن لحمها له العديد من المزايا الطبية".يشار إلى أنه بسبب ندرة الغذاء، تنجذب الدببة إلى مناطق تربية الماشية، ويستخدم سكان الريف الأسلحة النارية والطعم السام لقتلها من أجل الدفاع عن محاصيلهم وماشيتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/بكل-هدوء-دب-يتناول-اليقطين-أمام-مدخل-أحد-المنازل-الأمريكية-1060973097.html
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إيران, مجتمع

غضب عارم في إيران وأوامر بتوقيف المسؤولين عن ضرب دب بني حتى الموت

13:52 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEدب بني ضخم في حديقة "ليغينديا بارك" في فروسي، فرنسا 17 يوليو/ تموز 2018
دب بني ضخم في حديقة ليغينديا بارك في فروسي، فرنسا 17 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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اعتدى سكان قرية صغيرة في محافظة أردبيل، شمال غربي إيران، على دب بني حتى الموت، ما أثار غضبا واسعا في البلاد.
وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء، أن سكان قرية نامين "طاردوه وضربوه… قبل إسقاطه بمساعدة جرار زراعي وكسروا ساقه وحوضه وألحقوا أضرارا بعموده الفقري".
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وأفاد تقرير لحراس الغابات نقلته الوكالة أن عناصر من حماية البيئة وصلوا إلى مكان الحادث، وانقلوه الدب إلى عيادة للحيوانات البرية في عاصمة المقاطعة، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته.
وبحسب الوكالة، أمر المدعي العام، جواد بارفاني، بتوقيف المسؤولين عن نفوق الحيوان. وقال "التصرفات الفظيعة للسكان أثرت على مشاعر الأمة".
وأضاف "صدرت الأوامر اللازمة للتحقيق في سبب نفوق الدب وتحديد المسؤولين عن ذلك والقبض عليهم".
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وأوردت صحيفة طهران تايمز عام 2019 أن التراجع في عدد الدببة البنية في إيران يعزى إلى البشر، خصوصاً بسبب الصيد الجائر.
وأشارت إلى أن "السكان المحليين يقتلون الدببة في بعض الأحيان بسبب معتقدات خاطئة بأن لحمها له العديد من المزايا الطبية".
يشار إلى أنه بسبب ندرة الغذاء، تنجذب الدببة إلى مناطق تربية الماشية، ويستخدم سكان الريف الأسلحة النارية والطعم السام لقتلها من أجل الدفاع عن محاصيلهم وماشيتهم.
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