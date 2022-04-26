https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-يقترح-مجموعة-اتصال-حول-الممرات-الإنسانية-في-أوكرانيا-ويدعو-لعالم-متعدد-الأقطاب-1061634889.html

غوتيريش يقترح مجموعة اتصال حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا ويدعو لعالم "متعدد الأقطاب"

غوتيريش يقترح مجموعة اتصال حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا ويدعو لعالم "متعدد الأقطاب"

دعت الأمم المتحدة لتشكيل مجموعة اتصال تضمها وروسيا وأوكرانيا بشأن الممرات الإنسانية في الأخيرة، في ظل العملية العسكرية الروسية الجارية، داعيا لاحترام ما وصفه... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T12:44+0000

2022-04-26T12:44+0000

2022-04-26T12:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

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القاهرة- سبوتنيك. وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من موسكو: "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع".وعن الوضع الإنساني، قال غوتيريش: "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا"، مضيفا "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".وفي ذلك الصدد، كشف غوتيريش أنه اقترح "وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".وتابع بالقول: "هناك صدامات في كل أنحاء العالم بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا يؤذي المئات من الأشخاص في العالم، بجانب تداعيات كورونا"، مضيفا أنه "من المهم حتى في الأوقات العصيبة أن نستمر في احترام مبادئ تعددية الأقطاب. نحتاج لعالم متعدد الأقطاب، يحترم مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-الأمانة-العامة-للأمم-المتحدة-ليست-لديها-السلطة-لتشكيل-فرق-تقصي-حقائق-في-أوكرانيا-1061633999.html

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