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الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى عالم متعدد الأقطاب
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-يقترح-مجموعة-اتصال-حول-الممرات-الإنسانية-في-أوكرانيا-ويدعو-لعالم-متعدد-الأقطاب-1061634889.html
غوتيريش يقترح مجموعة اتصال حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا ويدعو لعالم "متعدد الأقطاب"
غوتيريش يقترح مجموعة اتصال حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا ويدعو لعالم "متعدد الأقطاب"
دعت الأمم المتحدة لتشكيل مجموعة اتصال تضمها وروسيا وأوكرانيا بشأن الممرات الإنسانية في الأخيرة، في ظل العملية العسكرية الروسية الجارية، داعيا لاحترام ما وصفه... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:44+0000
2022-04-26T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من موسكو: "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع".وعن الوضع الإنساني، قال غوتيريش: "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا"، مضيفا "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".وفي ذلك الصدد، كشف غوتيريش أنه اقترح "وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".وتابع بالقول: "هناك صدامات في كل أنحاء العالم بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا يؤذي المئات من الأشخاص في العالم، بجانب تداعيات كورونا"، مضيفا أنه "من المهم حتى في الأوقات العصيبة أن نستمر في احترام مبادئ تعددية الأقطاب. نحتاج لعالم متعدد الأقطاب، يحترم مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/غوتيريش-الأمانة-العامة-للأمم-المتحدة-ليست-لديها-السلطة-لتشكيل-فرق-تقصي-حقائق-في-أوكرانيا-1061633999.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

غوتيريش يقترح مجموعة اتصال حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا ويدعو لعالم "متعدد الأقطاب"

12:44 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعت الأمم المتحدة لتشكيل مجموعة اتصال تضمها وروسيا وأوكرانيا بشأن الممرات الإنسانية في الأخيرة، في ظل العملية العسكرية الروسية الجارية، داعيا لاحترام ما وصفه بمبدأ تعددية الأقطاب في العالم.
القاهرة- سبوتنيك. وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من موسكو: "كلما أنهينا الحرب أسرع كلما كان أفضل لروسيا وأوكرانيا والعالم أجمع".
وعن الوضع الإنساني، قال غوتيريش: "يعتريني قلق إزاء حقوق الإنسان واحتمال وقوع جرائم حرب، ويتطلب ذلك تحقيقا مستقلا"، مضيفا "هناك حاجة لفتح مسارات وممرات إنسانية فعالة بشكل حقيقي وتحترم تمرير المساعدات للمدنيين".
وفي ذلك الصدد، كشف غوتيريش أنه اقترح "وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين أمميين وأوكرانيا وروسيا للنظر في هذه الممرات".
وتابع بالقول: "هناك صدامات في كل أنحاء العالم بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهذا يؤذي المئات من الأشخاص في العالم، بجانب تداعيات كورونا"، مضيفا أنه "من المهم حتى في الأوقات العصيبة أن نستمر في احترام مبادئ تعددية الأقطاب. نحتاج لعالم متعدد الأقطاب، يحترم مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
غوتيريش: الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست لديها السلطة لتشكيل فرق تقصي حقائق في أوكرانيا
12:27 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدفها يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:57 GMT
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