https://arabic.sputniknews.com/20220426/قيادي-في-حزب-الله-اللبناني-العد-التنازلي-للكيان-الصهيوني-بدأ-والتطبيع-معه-لا--ينتج-مصلحة-1061618595.html
قيادي في "حزب الله" اللبناني: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ... والتطبيع معه لا ينتج مصلحة
قيادي في "حزب الله" اللبناني: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ... والتطبيع معه لا ينتج مصلحة
قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، الجناح السياسي لـ"حزب الله" في مجلس النواب اللبناني النائب محمد رعد، إن تحرير فلسطين يجب أن يكون هماً جامعا لكل الأمة، لافتا إلى... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:49+0000
2022-04-26T07:49+0000
2022-04-26T07:49+0000
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وشارك رعد ممثلا عن "حزب الله" في مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" الذي انطلق أمس الاثنين، في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال رعد في كلمة له عبر الفيديو، نشرها موقع الكتلة إن "العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ ويشهد اليوم انحدارًا سريعًا على مستوى صلابة جبهته الداخلية وقدرته على مواجهة الانتفاضات الفلسطينية".وأكد بأن "الشعب الفلسطيني مصمم على تحرير كل أرضه رغم المؤامرات".وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، خلال كلمته، إنه "إذا شعر العدو بقوتنا فإنّه سوف يتهاوى أمام صمودنا"، مضيفا: "ما لم يكن هم تحرير فلسطين هماً جامعا لكل الأمة فالجهود سوف تتعثر".وشدد على أن "القضية الفلسطينية تحتاج إلى وقفة جدية وعزم أكيد ينطلق من أحقية الشعب الفلسطيني في فلسطين من البحر إلى النهر"، وأضاف: "إذا كانت فلسطين قوية، فالأمة قوية، وباحتلالها فإنّ الأمة مهددة، وإن كانت تشهد انتفاضة فكل العرب والمسلمين سيدعمونها بالقوة والمساندة".وقال رعد إن مؤتمر "فلسطين قضية مركزية" يعتبر مدماكا أساسيا لمواصلة النضال لتحقيق النصر القريب.
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قيادي في "حزب الله" اللبناني: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ... والتطبيع معه لا ينتج مصلحة
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قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، الجناح السياسي لـ"حزب الله" في مجلس النواب اللبناني النائب محمد رعد، إن تحرير فلسطين يجب أن يكون هماً جامعا لكل الأمة، لافتا إلى أن العد التنازلي لإسرائيل بدأ، مبررا ذلك بوجود مشاكل لديها داخليًا وخارجيا.
وشارك رعد ممثلا عن "حزب الله" في مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" الذي انطلق أمس الاثنين، في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال رعد في كلمة له عبر الفيديو، نشرها موقع الكتلة
إن "العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ ويشهد اليوم انحدارًا سريعًا على مستوى صلابة جبهته الداخلية وقدرته على مواجهة الانتفاضات الفلسطينية".
وأكد بأن "الشعب الفلسطيني مصمم على تحرير كل أرضه رغم المؤامرات".
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، خلال كلمته، إنه "إذا شعر العدو بقوتنا فإنّه سوف يتهاوى أمام صمودنا"، مضيفا: "ما لم يكن هم تحرير فلسطين هماً جامعا لكل الأمة فالجهود سوف تتعثر".
وأشار رعد إلى أن "اللهاث الذي شهدناه وراء تطبيع العلاقات بين دول المنطقة المنهزمة والعدو أثبت أنه لم ينتج مصلحة لأمتنا بل زاد من الاستخفاف بها".
وشدد على أن "القضية الفلسطينية تحتاج إلى وقفة جدية وعزم أكيد ينطلق من أحقية الشعب الفلسطيني في فلسطين من البحر إلى النهر"، وأضاف: "إذا كانت فلسطين قوية، فالأمة قوية، وباحتلالها فإنّ الأمة مهددة، وإن كانت تشهد انتفاضة فكل العرب والمسلمين سيدعمونها بالقوة والمساندة".
وقال رعد إن مؤتمر "فلسطين قضية مركزية" يعتبر مدماكا أساسيا لمواصلة النضال لتحقيق النصر القريب.