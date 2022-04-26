https://arabic.sputniknews.com/20220426/كاف-يحدد-موعد-مباراتي-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-بين-الأهلي-المصري-ووفاق-سطيف-الجزائري-1061630435.html
"كاف" يحدد موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري
"كاف" يحدد موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، على موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:29+0000
2022-04-26T11:29+0000
2022-04-26T11:29+0000
نادي الأهلي
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وحدد "كاف" يوم السبت 7 مايو/ أيار المقبل موعدا لإقامة مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي ووفاق سطيف في القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 14 مايو المقبل في الجزائر، وذلك حسب صحيفة الأهرام المصرية.ونجح الأهلي المصري، في التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي، بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل وفاق سطيف الجزائري بعد الانتصار على الترجي التونسي، بمجموع المباراتين بهدف دون رد.وفي نصف النهائي الآخر، سيلعب المتأهل عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي، مع المتأهل بين بترو أتليتكو الأنغولي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.يذكر أن الأهلي يملك 10 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وهو حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين منها.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/دوري-أبطال-أفريقيا-الأهلي-يتأهل-على-حساب-الرجاء-ووفاق-سطيف-يطيح-بالترجي-فيديو-1061510884.html
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نادي الأهلي, أخبار مصر الآن
"كاف" يحدد موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، على موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.
وحدد "كاف" يوم السبت 7 مايو/ أيار المقبل موعدا لإقامة مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي ووفاق سطيف في القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 14 مايو المقبل في الجزائر، وذلك حسب صحيفة الأهرام المصرية
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ونجح الأهلي المصري، في التأهل للدور نصف النهائي
من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي، بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل وفاق سطيف الجزائري بعد الانتصار على الترجي التونسي، بمجموع المباراتين بهدف دون رد.
وفي نصف النهائي الآخر، سيلعب المتأهل عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي، مع المتأهل بين بترو أتليتكو الأنغولي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.
يذكر أن الأهلي
يملك 10 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وهو حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين منها.