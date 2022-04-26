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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220426/كشف-النقاب-عن-تمويه-جديد-لصواريخ-ودبابات-الجيش-الروسي-1061615936.html
كشف النقاب عن تمويه جديد لصواريخ ودبابات الجيش الروسي
كشف النقاب عن تمويه جديد لصواريخ ودبابات الجيش الروسي
كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن منفذي العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يستخدمون نوعا جديدا من التمويه لتخفيض البصمة الحرارية والرادارية للآليات العسكرية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T04:42+0000
2022-04-26T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأوضح أنهم يستخدمون مادة اصطناعية جديدة لتكسية الآليات العسكرية، مشيرا إلى أن الكساء الجديد يعزز قدرة الدبابة، مثلا، على التخفي عدة مرارات من أجل تجنب الرصد من قبل أجهزة المراقبة، وبالأخص طائرات الاستطلاع.وذكر أن النوع الجديد من التمويه يستخدم لزيادة تخفي صواريخ "إسكندر" ودبابات "تي-90إم".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
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رصد عسكري

كشف النقاب عن تمويه جديد لصواريخ ودبابات الجيش الروسي

04:42 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورودبابات "تي-90إم"
ودبابات تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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كشف مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن منفذي العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يستخدمون نوعا جديدا من التمويه لتخفيض البصمة الحرارية والرادارية للآليات العسكرية.
وأوضح أنهم يستخدمون مادة اصطناعية جديدة لتكسية الآليات العسكرية، مشيرا إلى أن الكساء الجديد يعزز قدرة الدبابة، مثلا، على التخفي عدة مرارات من أجل تجنب الرصد من قبل أجهزة المراقبة، وبالأخص طائرات الاستطلاع.
وذكر أن النوع الجديد من التمويه يستخدم لزيادة تخفي صواريخ "إسكندر" ودبابات "تي-90إم".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:21 GMT
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