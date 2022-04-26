https://arabic.sputniknews.com/20220426/كوريا-الجنوبية-تعلق-على-الاستعراض-العسكري-في-جارتها-الشمالية-أسلحة-تهدد-السلام-في-العالم-1061635931.html

كوريا الجنوبية تعلق على الاستعراض العسكري في جارتها الشمالية... "أسلحة تهدد السلام في العالم"

كوريا الجنوبية تعلق على الاستعراض العسكري في جارتها الشمالية... "أسلحة تهدد السلام في العالم"

صرحت اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن "كوريا الشمالية أثبتت من خلال استعراضها العسكري الأخير بأنها ركزت خلال السنوات الخمس... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T13:13+0000

2022-04-26T13:13+0000

2022-04-26T13:13+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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وأشار نائب المتحدث باسم اللجنة وون إل-هي، في تصريح صحفي، إلى أن "كوريا الشمالية استعرضت أسلحتها وقدراتها النووية المطلوبة لتحقيق المهام الخمس الأولى لبناء نظام الاسلحة الاستراتيجية للدفاع عن النفس وذلك من خلال عرض مجسم رأس الصاروخ النووي ونشر الأسلحة المتنوعة القادرة على إطلاق قنابل نووية"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأكد أن "التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تشكل لنا تهديدا حقيقيا جسيما"، مضيفا أن المهام العاجلة قبل كل شيء تتمثل في تجهيز أنفسنا بإمكانيات لردع هذه التهديدات".وأوضح أن "كوريا الشمالية أثبتت من خلال استعراضها العسكري بأنها ركزت في السنوات الخمس الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط بل شمال شرق آسيا والعالم أجمعه، خلافا عن دعوتها للسلام والحوار على وجهها الخارجي".وختم بالقول إن "حكومة كوريا الجنوبية الجديدة ستعزز التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكمل بسرعة عاجلة قدرات الدولة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الشمالية، كما تخطط لتطوير أنظمة الأسلحة أيضا".وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عزمه تسريع تطوير القدرات النووية لبلاده خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونغ يانغ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الثلاثاء.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم تعهد خلال خطابه يوم الاثنين بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل". جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.وشدد على أن بيونغ يانغ ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت. محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية مع بيونغ يانغ ستختفي من الوجود.واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/كيم-جونغ-أون-يتعهد-بتسريع-ترسانة-بلاده-النووية-ويهدد-بتدمير-أي-دولة-تسعى-للمواجهة-العسكرية-1061615307.html

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