كوريا الشمالية جاهزة لأي معركة... عرض عسكري مهيب
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن بيونغ يانغ حشدت نحو 20 ألف جندي وعتادا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكروي الشمالي.
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
مركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد حرس الشرف مع زوجته ري سول جو خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد حرس الشرف مع زوجته ري سول جو خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
فرقة الاستعراض الجوي تطلق شعلة حمراء خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل/نيسان 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
فرقة الاستعراض الجوي تطلق شعلة حمراء خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل/نيسان 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSالقوات العسكرية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
القوات العسكرية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS رفع علم البلاد عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
رفع علم البلاد عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSجنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
جنود كوروين يحييون الحضور من الدبابات خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSألعاب نارية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
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© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
ألعاب نارية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قال في كلمته أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري يوم أمس الاثنين:
إن كوريا الديمقراطية ستدمر أي قوة تحاول بدء صراع عسكري. وأضاف: قواتنا العسكرية جاهزة الآن لأية معركة. سوف ندمر أي قوة تحاول (أن تبدأ) صراعا عسكريا مع كوريا الديمقراطية.
وشارك في العرض العسكري أكثر من 250 قطعة من المعدات شوهدت في بروفات العرض، بما في ذلك صاروخ Hwaseong-8 الفرط صوتي، والصاروخ الباليستي العابر للقارات Hwaseong-17 (ICBM) الذي اختبرته مؤخراً بيونغ يانغ، وصاروخ باليستي يُطلق من الغواصات (SLBM).