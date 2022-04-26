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https://arabic.sputniknews.com/20220426/كيم-جونغ-أون-يتعهد-بتسريع-ترسانة-بلاده-النووية-ويهدد-بتدمير-أي-دولة-تسعى-للمواجهة-العسكرية-1061615307.html
كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية ويهدد بتدمير أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية
كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية ويهدد بتدمير أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية
أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عزمه تسريع تطوير القدرات النووية لبلاده خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونغ يانغ، وفقا لما... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T02:58+0000
2022-04-26T02:58+0000
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم تعهد خلال خطابه يوم الاثنين بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل".جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.في وقت سابق، قال مصدر مطلع إن كوريا الشمالية بدأت العرض في ميدان كيم إيل سونغ في حوالي الساعة العاشرة مساء، الاثنين، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/وكالة-كوريا-الشمالية-تؤجل-عرضها-العسكري-بسبب-الطقس-أو-ظروف-غير-محددة-1061574545.html
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كوريا الشمالية, كيم جونغ أون

كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية ويهدد بتدمير أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية

02:58 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عزمه تسريع تطوير القدرات النووية لبلاده خلال عرض عسكري أقيم في وقت سابق من هذا الأسبوع في وسط بيونغ يانغ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم تعهد خلال خطابه يوم الاثنين بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل".
جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.
وشدد على أن بيونغ يانغ ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت. محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية مع بيونغ يانغ ستختفي من الوجود.
في وقت سابق، قال مصدر مطلع إن كوريا الشمالية بدأت العرض في ميدان كيم إيل سونغ في حوالي الساعة العاشرة مساء، الاثنين، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.
عرض عسكري في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
وكالة: كوريا الشمالية تؤجل عرضها العسكري بسبب الطقس أو ظروف غير محددة
أمس, 09:11 GMT
ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021.
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