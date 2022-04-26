https://arabic.sputniknews.com/20220426/لماذا-يسعى-العراق-للاقتراض-الخارجي-رغم-توقعه-فائضا-ضخما-من-عائدات-النفط؟-1061645458.html

لماذا يسعى العراق للاقتراض الخارجي رغم توقعه فائضا ضخما من عائدات النفط؟

لماذا يسعى العراق للاقتراض الخارجي رغم توقعه فائضا ضخما من عائدات النفط؟

يتوقع العراق تحقيق فائض من عائدات النفط يصل إلى 25 مليار دولار خلال فترة 6 أشهر، بعد مبيعات تاريخية خلال الشهر الماضي، ومع ذلك، فإنه يجري في نفس التوقيت... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T18:07+0000

2022-04-26T18:07+0000

2022-04-26T18:07+0000

اقتصاد

أخبار العراق اليوم

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فما الذي يعنيه هذا التوجه وهل يعكس تناقضات في السياسة الاقتصادية؛ فإن كان هناك فائضا نقديا وفيرا من العملات الأجنبية كهذا، لماذا تلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي.بداية يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني: "من الأمور الغريبة أن نسمع الأحاديث حول تخطيط المالية العراقية أو مسعاها نحو الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، والبلد حقق أكبر فائض تاريخي في إيراداته النفطية، بعد أن زادت أسعار النفط عالميا، وتجاوز كل التوقعات".رفض برلمانيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العراق ليس بحاجة إلى عقد الاتفاقيات مع تلك المنظمات الدولية للحصول على قروض، لأنه من الناحية العملية لا توجد موازنة للعام الجاري 2022.وتابع أن الحكومة لم تشكل حتى الآن، والحكومة الحالية معنية بتصريف الأعمال ولا يحق لها التدخل في مشروع الموازنة، ويصرف على الأنشطة المختلفة في البلاد على أساس نسبة 1 إلى 12 من ميزانية العام الماضي 2021.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وزير المالية العراقي الحالي أعلن منذ أكثر من عام عن قرب توقيع اتفاقات مع تلك المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين.وأضاف أن قراره هذا جاء على الرغم من اتخاذ البرلمان العراقي السابق قرارا بمنع الاقتراض من الخارج، كما أنه رفض أيضا مشروع قانون الأمن الغذائي الطارىء الذي تقدمت به الحكومة الحالية التي تتولى عملية تسيير المرحلة الانتقالية.تسديد الديونوأوضح المشهداني أن المطلوب من العراق الآن هو تسديد الديون للأطراف الداخلية والخارجية لا أن يسعى للحصول على قروض من الخارج، مضيفا: "نحن نحتاج البنك الدولي وصندوق النقد كجهات رقابية وضامنه فقط".وتابع: "العراق ليس بحاجة إلى الأموال البسيطة التي يقدمونها والتي لا تتجاوز الملياري دولار في كل مرة، لأن ضمانة الصندوق والبنك الدوليين تؤهل بغداد للحصول على تمويل وقروض من جهات ومؤسسات مالية أخرى، ولولا رقابة الصندوق لتضاعف الفساد عما هو عليه الآن".لا حاجة للاقتراضوحول تجارب العديد من الدول مع صندوق النقد والبنك الدوليين، قال المشهداني: "الأمر الغريب أن برنامج وزير المالية الحالي يؤكد أننا لسنا بحاجة إلى الاقتراض والمطلوب من الحكومة أن تسدد الدين الداخلي والخارجي المتراكم والذي لا يتجاوز 25 مليار دولار، وهو ليس رقم كبير بالنسبة للاقتصاد العراقي".وأضاف: "الحقيقة أنه لا يوجد شىء يدعو للاقتراض سوى أن هناك برنامج يحاك ويخطط لتدمير العراق اقتصاديا، لأننا لسنا بحاجة إلى خططهم وأوراقهم التي فاقمت الأوضاع وزادت من نسب الفقر الضريبة التي يدفعها المواطن من أجل الإعلان عن برنامج إصلاحي غير حقيقي ولا يمكن تحقيقه في ظل هذه الظروف".الخوف من "التبعية الاقتصادية"من جانبه يرى عضو الميثاق الوطني العراق، عبد القادر النايل، أن الإعلان عن نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي يؤكد "تبعية بغداد التي دخلت مرحلة الاحتلال الاقتصادي لصالح صندوق النقد منذ العام 2014 عندما سمح رئيس الحكومة وقتها حيدر العبادي بجدولة الديون من الصندوق".وأضاف: "بالتالي بات الصندوق يتدخل في الشأن العراقي بشكل كبير، وأصبح القرار العراقي مرتهنا، لأن الصندوق هو من يوصي بفرص العمل وغيرها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الوضع الاقتصادي الراهن في العراق هو نتيجة للسياسات الخاطئة التي ألقت بظلالها على العراق من خلال الاستجابة والرضوخ للصندوق، والحكومة هنا تستخدم "الازدواجية".وأشار النايل إلى أن الشعب العراقي كان يطمح إلى أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة لجدولة وتصفير الديون وخروج العراق من وصاية صندوق النقد الدولي، إلا أن تلك الحكومة تحاول جذب الصندوق لدعمها للبقاء لولاية ثانية.وتابع أن هذه أوراق سياسية مغلفة بالغلاف الاقتصادي، والتي تؤثر بشكل كبير على الشعب العراقي الذي يعاني من انحدار كبير في المستوى الاقتصادي ونسب الفقر، على حد قوله.عائدات تاريخيةيوم الجمعة، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قوله إن العراق سيحقق مكاسب "غير متوقعة" بقيمة 25 مليار دولار خلال 6 أشهر جراء ارتفاع أسعار النفط.وسجل العراق قفزة عالية في إيرادات النفط خلال مارس/ آذار الماضي، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ نصف قرن عند 11.07 مليار دولار، حسب أرقام أولية لوزارة النفط.وفي بيان صدر عن وزارة النفط في العراق، أفاد بأن كمية الصادرات لشهر مارس الماضي، من النفط الخام بلغت 100 مليون و563 ألفا و999 برميل، مسجلة أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972.وأوضح البيان أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110.090 دولار.

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اقتصاد, أخبار العراق اليوم