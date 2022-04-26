https://arabic.sputniknews.com/20220426/لندن-تعتبر-الأجانب-الذين-تم-أسرهم-في-أوكرانيا-تابعين-للجيش-الأوكراني-1061634243.html
لندن تعتبر الأجانب الذين تم أسرهم في أوكرانيا تابعين للجيش الأوكراني
لندن تعتبر الأجانب الذين تم أسرهم في أوكرانيا تابعين للجيش الأوكراني
قال نائب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، والذين تم أسرهم، يجب أن يعاملوا كأفراد عسكريين... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:33+0000
2022-04-26T12:33+0000
2022-04-26T12:33+0000
بريطانيا
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وقال كليفرلي في البرلمان، ردا على سؤال حول المواطنين البريطانيين الذين استسلموا في ماريوبول، الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا: "لقد ناقشت موضوع المتطوعين الأجانب مع حكومة أوكرانيا. ولدينا موقف واضح بأن أولئك الذين يقاتلون تحت العلم الأوكراني، إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا، من أجل الدفاع عن أوكرانيا، يجب أن يعاملوا كأوكرانيين. عسكريين ويجب معاملتهم مثل أسرى حرب".في وقت سابق، قام مواطنان بريطانيان استسلموا في أوكرانيا، على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بالتوجه إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون مع طلب المساعدة في مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدشوك، وزوجة ميدفيدتشوك، أوكسانا مارشينكو. ولجأت أوكسانا مارشينكو إلى أقارب مواطنين بريطانيين تم أسرهم في دونباس، من خلال دعوة لمناشدة لندن واستبدالهم بزوجها. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السلطات الروسية إلى معاملة السجناء البريطانيين "معاملة إنسانية ورحيمة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
لندن تعتبر الأجانب الذين تم أسرهم في أوكرانيا تابعين للجيش الأوكراني
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قال نائب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، والذين تم أسرهم، يجب أن يعاملوا كأفراد عسكريين أوكرانيين.
وقال كليفرلي في البرلمان، ردا على سؤال حول المواطنين البريطانيين الذين استسلموا في ماريوبول، الذين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا: "لقد ناقشت موضوع المتطوعين الأجانب مع حكومة أوكرانيا. ولدينا موقف واضح بأن أولئك الذين يقاتلون تحت العلم الأوكراني، إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا، من أجل الدفاع عن أوكرانيا، يجب أن يعاملوا كأوكرانيين. عسكريين ويجب معاملتهم مثل أسرى حرب".
في وقت سابق، قام مواطنان بريطانيان استسلموا في أوكرانيا، على الهواء من قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بالتوجه إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون مع طلب المساعدة
في مبادلتهما بالسياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدشوك، وزوجة ميدفيدتشوك، أوكسانا مارشينكو.
ولجأت أوكسانا مارشينكو إلى أقارب مواطنين بريطانيين تم أسرهم في دونباس، من خلال دعوة لمناشدة لندن واستبدالهم بزوجها. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السلطات الروسية إلى معاملة السجناء البريطانيين "معاملة إنسانية ورحيمة".