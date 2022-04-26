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https://arabic.sputniknews.com/20220426/ما-هي-فوائد-التوت-الأسود-1061649293.html
ما هي فوائد التوت الأسود
ما هي فوائد التوت الأسود
ينتشر ويتوافر التوت الأسود في كثير من الدول العربية والإسلامية، خاصة في الأسواق المصرية مع حلول فصل الربيع. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T21:02+0000
2022-04-26T21:02+0000
مجتمع
التوت
هشاشة العظام
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يتميز التوت الأسود بأنه أحد الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف، أهمها فيتامين سي وفيتامين كيه والماغنسيوم وغيرها من الفيتامينات، فضلا عن احتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي يمنحها للجسم.ذكر الموقع الإلكتروني كونسلتو، اليوم الثلاثاء، الفوائد المختلفة للتوت الأسود، وهي كالتالي:1- غني بفيتامين سييحتوي كوب واحد من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين سي، وهو ما يعني نصف القيمة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، حيث يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم وتكوين الكولاجين في العظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية، كما يساعد على التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد، والأهم من ذلك، الحماية من السرطان.2- يحتوي على نسبة عالية من الأليافويساعد تناول الألياف التي يضمها التوت الأسود بنسب عالية، على تقليل الكوليسترول والتحكم في مستوى السكر في الدم، فضلا عن تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.3- فيتامين kيحتوي التوت الأسود على فيتامين k وهو السبب في عدم النزيف بغزارة عند الجرح، حيث يساعد الفيتامين على تجلط الدم، كام يلعب دورا في الوقاية من هشاشة العظام وكسرها.4- نسبة عالية من المنجنيزيساهم معدن المنجنيز في نمو العظام بشكل صحي، ويعمل على تقوية المناعة والوقاية من هشاشة العظام، والتحكم في معدل السكر في الدم، وتكوين الكولاجين والتئام الجروح.5- تعزيز صحة الدماغيعمل التوت الأسود على تحسين صحة الدماغ والوقاية من فقدان الذاكرة الناتج عن التقدم في العمر، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210717/طبيب-روسي-يتحدث-عن-المصدر-الرئيسي-لفيتامين-سي-في-الصيف-1049593777.html
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مجتمع, التوت, هشاشة العظام

ما هي فوائد التوت الأسود

21:02 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Iliya Timin / الذهاب إلى بنك الصورموسم حصاد التوت البري في غابات جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021
موسم حصاد التوت البري في غابات جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Iliya Timin
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ينتشر ويتوافر التوت الأسود في كثير من الدول العربية والإسلامية، خاصة في الأسواق المصرية مع حلول فصل الربيع.
يتميز التوت الأسود بأنه أحد الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف، أهمها فيتامين سي وفيتامين كيه والماغنسيوم وغيرها من الفيتامينات، فضلا عن احتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي يمنحها للجسم.
ذكر الموقع الإلكتروني كونسلتو، اليوم الثلاثاء، الفوائد المختلفة للتوت الأسود، وهي كالتالي:
التوت البري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2021
طبيب روسي يتحدث عن المصدر الرئيسي لـ"فيتامين سي" في الصيف
17 يوليو 2021, 09:53 GMT
1- غني بفيتامين سي
يحتوي كوب واحد من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين سي، وهو ما يعني نصف القيمة اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين، حيث يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم وتكوين الكولاجين في العظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية، كما يساعد على التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد، والأهم من ذلك، الحماية من السرطان.
2- يحتوي على نسبة عالية من الألياف
ويساعد تناول الألياف التي يضمها التوت الأسود بنسب عالية، على تقليل الكوليسترول والتحكم في مستوى السكر في الدم، فضلا عن تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.
3- فيتامين k
يحتوي التوت الأسود على فيتامين k وهو السبب في عدم النزيف بغزارة عند الجرح، حيث يساعد الفيتامين على تجلط الدم، كام يلعب دورا في الوقاية من هشاشة العظام وكسرها.
4- نسبة عالية من المنجنيز
يساهم معدن المنجنيز في نمو العظام بشكل صحي، ويعمل على تقوية المناعة والوقاية من هشاشة العظام، والتحكم في معدل السكر في الدم، وتكوين الكولاجين والتئام الجروح.
5- تعزيز صحة الدماغ
يعمل التوت الأسود على تحسين صحة الدماغ والوقاية من فقدان الذاكرة الناتج عن التقدم في العمر، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة.
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