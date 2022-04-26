https://arabic.sputniknews.com/20220426/مسؤولة-بريطانية-تتحدث-عن-تجربتها-في-صيام-رمضان-1061623291.html
مسؤولة بريطانية تتحدث عن تجربتها في صيام رمضان
مسؤولة بريطانية تتحدث عن تجربتها في صيام رمضان
كشفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، عن تجربتها مع شهر رمضان. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:10+0000
2022-04-26T09:10+0000
2022-04-26T09:10+0000
رمضان
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وقالت دياز، التي تصوم شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، في مقطع فيديو نشر على صفحة سفارة المملكة المتحدة بالجزائر: "هذه هي ثالث سنة لي وأنا أصوم شهر رمضان"، مضيفة: "إنني أجد أن هذه التجربة قد أصبحت أسهل بالنسبة لي سنة بعد سنة، خاصّة وأنني أدرك فوائدها الجمّة".وتابعت: "أحيانا أجد الاستيقاظ للسحور صعبا، لكنني أحاول أن أتذكر أن كل هذه الصعوبات مؤقتة".هذا وحظي الفيديو بترحيب العديد من متابعي حساب السفارة البريطانية، حتى أن عددا من المعلّقين على منشور السفارة اقترح على دياز الحديث عن برنامج إفطارها، فيما ذهب مستخدم آخر إلى الطلب منها أن تجرّب شعور إقامة الصلاة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان
مسؤولة بريطانية تتحدث عن تجربتها في صيام رمضان
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كشفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، عن تجربتها مع شهر رمضان.
وقالت دياز، التي تصوم شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، في مقطع فيديو نشر على صفحة سفارة المملكة المتحدة بالجزائر: "هذه هي ثالث سنة لي وأنا أصوم شهر رمضان"، مضيفة: "إنني أجد أن هذه التجربة قد أصبحت أسهل بالنسبة لي سنة بعد سنة، خاصّة وأنني أدرك فوائدها الجمّة".
وتابعت
: "أحيانا أجد الاستيقاظ للسحور صعبا، لكنني أحاول أن أتذكر أن كل هذه الصعوبات مؤقتة".
هذا وحظي الفيديو بترحيب العديد من متابعي حساب السفارة البريطانية، حتى أن عددا من المعلّقين على منشور السفارة اقترح على دياز الحديث عن برنامج إفطارها، فيما ذهب مستخدم آخر إلى الطلب منها أن تجرّب شعور إقامة الصلاة.