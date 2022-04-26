https://arabic.sputniknews.com/20220426/مسؤول-دبلوماسي-أوروغواي-لا-تؤيد-العقوبات-الاقتصادية-ضد-روسيا-1061650828.html
مسؤول دبلوماسي: أوروغواي لا تؤيد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
مسؤول دبلوماسي: أوروغواي لا تؤيد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
أعلن سفير أوروغواي لدى روسيا، دانييل كاستيليوس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تدعم العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T23:06+0000
2022-04-26T23:06+0000
2022-04-26T23:06+0000
أخبار أوروغواي
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مونتيفيديو – سبوتنيك. وقال السفير في تصريحات إعلامية، "بالرغم عن الوضع القائم وانتقادات العملية العسكرية الخاصة، أوروغواي لم تفرض ولا تدعم أي عقوبات اقتصادية أو مالية ضد روسيا.. وتؤيد مصالح تعزيز التجارة وحفظ العلاقات الودية".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوتين-روسيا-تدعم-منظمة-الأمم-المتحدة-الفريدة-من-نوعها-1061644225.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوروغواي
مسؤول دبلوماسي: أوروغواي لا تؤيد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
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أعلن سفير أوروغواي لدى روسيا، دانييل كاستيليوس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تدعم العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا.
مونتيفيديو – سبوتنيك. وقال السفير في تصريحات إعلامية، "بالرغم عن الوضع القائم وانتقادات العملية العسكرية الخاصة
، أوروغواي لم تفرض ولا تدعم أي عقوبات اقتصادية أو مالية ضد روسيا.. وتؤيد مصالح تعزيز التجارة وحفظ العلاقات الودية".
وأضاف السفير أيضا أنه يجب توحيد الجهود مع السلطات والشركات الروسية من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تخلقها العقوبات.
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية
المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.