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لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220426/مسلحون-أوكرانيون-يطلبون-نقلهم-إلى-مكان-غير-متوقع-1061630071.html
مسلحون أوكرانيون يطلبون نقلهم إلى مكان غير متوقع
مسلحون أوكرانيون يطلبون نقلهم إلى مكان غير متوقع
قدم مسلحون أوكرانيون محَاصرون في إحدى المنشآت الصناعية في مدينة ماريوبول طلبا غريبا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:21+0000
2022-04-26T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقد تم تحرير ماريوبول، وهي مدينة كبيرة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، من سيطرة القوات الأوكرانية. ولجأت فلول القوات الأوكرانية التي كانت قابعة في هذه المدينة إلى مصنع الصلب "أزوفستال"، معتبرة إياه ملجأهم الأخير ليحشروا أنفسهم في هذا الملجأ، آملين في إحجام محرري المدينة عن اقتحامه.وكشف رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في الحديث المتلفز، اليوم الثلاثاء، أن المسلحين الموجودين في مصنع "أزوفستال" قدموا طلبا غريبا، راجين السماح لهم بالسفر إلى تركيا ليلقوا أسلحتهم هناك.ونوه إلى أنهم يرفضون أن تقرر كييف (أي القيادة الأوكرانية) مصيرهم بدليل أنهم لا يطلبون ترحيلهم إلى كييف أو أي مدينة أوكرانية أخرى تسيطر عليها قوات نظام كييف.
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رصد عسكري

مسلحون أوكرانيون يطلبون نقلهم إلى مكان غير متوقع

11:21 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الصلب "أزوفستال" بمدينة ماريوبول
مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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قدم مسلحون أوكرانيون محَاصرون في إحدى المنشآت الصناعية في مدينة ماريوبول طلبا غريبا.
وقد تم تحرير ماريوبول، وهي مدينة كبيرة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، من سيطرة القوات الأوكرانية. ولجأت فلول القوات الأوكرانية التي كانت قابعة في هذه المدينة إلى مصنع الصلب "أزوفستال"، معتبرة إياه ملجأهم الأخير ليحشروا أنفسهم في هذا الملجأ، آملين في إحجام محرري المدينة عن اقتحامه.
وكشف رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في الحديث المتلفز، اليوم الثلاثاء، أن المسلحين الموجودين في مصنع "أزوفستال" قدموا طلبا غريبا، راجين السماح لهم بالسفر إلى تركيا ليلقوا أسلحتهم هناك.
ونوه إلى أنهم يرفضون أن تقرر كييف (أي القيادة الأوكرانية) مصيرهم بدليل أنهم لا يطلبون ترحيلهم إلى كييف أو أي مدينة أوكرانية أخرى تسيطر عليها قوات نظام كييف.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:57 GMT
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