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مسلح يقتل طفلين ومعلمة في روضة أطفال روسية
مسلح يقتل طفلين ومعلمة في روضة أطفال روسية
دخل شخص مجهول من الباب الأمامي لروضة أطفال في قرية فيشكايمسكايا، التابعة لمقاطعة أوليانوفسك الروسية، دافعًا موظفة كانت تغسل الشرفة في تلك اللحظة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:48+0000
2022-04-26T11:49+0000
روسيا
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وصعد الجاني بعد ذلك إلى الطابق الثاني وأطلق النار من بندقية الصيد "إي جي 27" سوفيتية الصنع على عدة أشخاص.ولقي 3 أفراد مصرعهم نتيجة إطلاق النار في الروضة، حسبما أفادت السلطات الإقليمية لوكالة "سبوتنيك".حيث قال حاكم المنطقة، أليكسي روسكيخ، إن إطلاق النار في روضة الأطفال في منطقة أوليانوفسك، أسفر عن مقتل طفلين ومعلمة، وأصيبت معلمة أخرى، وهي تتلقى العلاج.وكتب روسكيخ عبر قناته على تليغرام: "حدثت مأساة مروعة في منطقة فيشكايمسكايا، حيث فتح شخص مجهول النار في روضة أطفال "ريابنيكا".وأضاف: "قتل طفلان ومعلم، وأصيبت مدرسة، وهي تتلقى المساعدة الطبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-الروسية-موسكو-تطرد-ثلاثة-دبلوماسيين-من-السفارة-السويدية-1061629979.html
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مسلح يقتل طفلين ومعلمة في روضة أطفال روسية

11:48 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 26.04.2022)
© AP Photo / Carlos Osorioروضة أطفال
روضة أطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Carlos Osorio
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دخل شخص مجهول من الباب الأمامي لروضة أطفال في قرية فيشكايمسكايا، التابعة لمقاطعة أوليانوفسك الروسية، دافعًا موظفة كانت تغسل الشرفة في تلك اللحظة.
وصعد الجاني بعد ذلك إلى الطابق الثاني وأطلق النار من بندقية الصيد "إي جي 27" سوفيتية الصنع على عدة أشخاص.
ولقي 3 أفراد مصرعهم نتيجة إطلاق النار في الروضة، حسبما أفادت السلطات الإقليمية لوكالة "سبوتنيك".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
الخارجية الروسية: موسكو تطرد ثلاثة دبلوماسيين من السفارة السويدية
11:20 GMT
حيث قال حاكم المنطقة، أليكسي روسكيخ، إن إطلاق النار في روضة الأطفال في منطقة أوليانوفسك، أسفر عن مقتل طفلين ومعلمة، وأصيبت معلمة أخرى، وهي تتلقى العلاج.
وكتب روسكيخ عبر قناته على تليغرام: "حدثت مأساة مروعة في منطقة فيشكايمسكايا، حيث فتح شخص مجهول النار في روضة أطفال "ريابنيكا".
وأضاف: "قتل طفلان ومعلم، وأصيبت مدرسة، وهي تتلقى المساعدة الطبية".
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