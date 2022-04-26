https://arabic.sputniknews.com/20220426/مصدر-لبناني-الحكومة-تستعين-بأمريكا-وفرنسا-من-أجل-انتشال-الزورق-الغارق-قرب-سواحل-طرابلس-1061631258.html

مصدر لبناني: الحكومة تستعين بأمريكا وفرنسا من أجل انتشال الزورق الغارق قرب سواحل طرابلس

مصدر لبناني: الحكومة تستعين بأمريكا وفرنسا من أجل انتشال الزورق الغارق قرب سواحل طرابلس

أكد مصدر حكومي لبناني، اليوم الثلاثاء، أنه "سيتم الاستعانة بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا من أجل انتشال مركب الهجرة الغارق قرب سواحل طرابلس"، ما أسفر عن مصرع... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T11:41+0000

2022-04-26T11:41+0000

2022-04-26T11:42+0000

أخبار لبنان

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بيروت- سبوتنيك. وأوضح المصدر، في تصريحات مع وكالة "سبوتنيك"، عقب جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية، أن "قيادة الجيش اللبناني عرضت شريط فيديو يظهر كيفية اصطدام زورق الموت بزورق الجيش اللبناني"، مضيفا: "غرق الزورق على عمق 400 متر، وحاول الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل للوصول إليه وفشلوا".وتابع المصدر: "الحكومة اللبنانية ستستعين اليوم بالأمريكيين والفرنسيين من أجل انتشال الزورق".وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، أن "ما حدث في طرابلس آلمنا جميعاً"، مشددا على ضرورة معالجته من كل النواحي.وتقدم عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بالعزاء إلى أهل ضحايا الزورق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الناجين، وآملا معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم.وأشار عون إلى أنه تم استدعاء قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الى الجلسة لتقديم تقرير عن الحادثة والتحقيقات الأولية فيها، مؤكدا ضرورة تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة.وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، السبت الماضي، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.كما أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، أمس الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا. كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش. وأوضح، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.

https://arabic.sputniknews.com/20220426/الرئيس-اللبناني-يؤكد-ضرورة-تولي-القضاء-التحقيق-في-حادث-زورق-طرابلس-1061627997.html

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