https://arabic.sputniknews.com/20220426/مصر-هيئة-سلامة-الغذاء-تعلن-تقريرها-حول-مخالفة-الإندومي-للمعايير-1061649953.html

مصر... هيئة سلامة الغذاء تعلن تقريرها حول مخالفة "إندومي" للمعايير

مصر... هيئة سلامة الغذاء تعلن تقريرها حول مخالفة "إندومي" للمعايير

قالت هيئة سلامة الغذاء المصرية اليوم الثلاثاء، إنها تجري العديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق متطلبات ومعايير... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T21:43+0000

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وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الأنشطة تتضمن التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية لتتبع المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال مراحل السلسلة الغذائية كافة وصولا إلى المستهلك.وحول سحب منتج النودلز الشهير في السوق المصري "إندومي"، أشارت الهيئة إلى عدد من النقاط في ضوء التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية.وأضافت الهيئة أنه تجري سحبا دوريا للاختبارات المعملية للمنتجات الغذائية المختلفة ورصد سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق، مشيرة إلى أنه سحبت عينات من الأسواق لتحليل "إندومي" والوقوف على مدى سلامته.وجاء في البيان: "تبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي، وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الأدمي".وبناء على ذلك، أخطرت الهيئة على الفور الشركة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.كما وجهتها بإيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض، إضافة إلى منع تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة.ونوهت بأهمية إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين "ب" والأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.وأشارت الهيئة إلى أن الشركة استجابت على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت، وأعادت 733 ألف كرتونة بنكهات مختلفة، وتواصل سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء، مع طرح الشعرية سريعة التحضير دون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

https://arabic.sputniknews.com/20210510/رد-رسمي-يكشف-حقيقة-تسبب-الشعرية-سريعة-التحضير-لمرض-السرطان-1048928591.html

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