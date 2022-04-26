https://arabic.sputniknews.com/20220426/مصطفى-شعبان-يكشف-حقيقة-خلافه-مع-أحمد-السقا-1061641119.html
مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا
مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا
كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، اليوم الثلاثاء، حقيقة خلافه مع زميله المصري الفنان أحمد السقا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:16+0000
2022-04-26T15:16+0000
2022-04-26T15:16+0000
مجتمع
أحمد السقا
مصطفى شعبان
أخبار الفنانين في مصر
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ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن قناة "القاهرة والناس" المصرية، نفي مصطفى شعبان وجود أي خلاف بينه وبين أحمد السقا، على خلفية تجهيزات فيلم "ترانيم إبليس" المشترك بينهما.وأكد شعبان خلال حواره مع القناة المصرية أن مشروع الفيلم المشتركة بينهما كان قائم فعلا، وقاموا بتجهيزاته، ولكن الفيلم تأجل لفترة معينة بسبب بعض الموافقات الخاصة به، لأن الفيلم يحتاج موافقات من جهات كثيرة.وأشار الفنان المصري خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، أن التصوير "تعطل" بسبب الموافقات الخاصة به، ثم تلاه دخول زميله أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وانشغاله بالعمل الآخر.وجدد شعبان التأكيد على عدم وجود خلافات بينه وأحمد السقا، مفيدا بأنه يقوم بزيارات متبادلة مع الفنان المصري، حتى أيام قليلة، موضحا أن الفيلم المشترك بينهما "مافيا" كانت هناك بعض الحساسية وقت عرضه من قبل بعض الإعلاميين"، ولكن "الموضوع اتكشف بسهولة".
https://arabic.sputniknews.com/20211015/أحمد-السقا-يوضح-حقيقة-تصريحاته-المثيرة-للجدل-في-مهرجان-الجونة-السينمائي-فيديو-1050444541.html
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مجتمع, أحمد السقا, مصطفى شعبان, أخبار الفنانين في مصر
مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا
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كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، اليوم الثلاثاء، حقيقة خلافه مع زميله المصري الفنان أحمد السقا.
ونقلت صحيفة البيان
، مساء اليوم الثلاثاء، عن قناة "القاهرة والناس" المصرية، نفي مصطفى شعبان
وجود أي خلاف بينه وبين أحمد السقا، على خلفية تجهيزات فيلم "ترانيم إبليس" المشترك بينهما.
15 أكتوبر 2021, 16:13 GMT
وأكد شعبان خلال حواره مع القناة المصرية أن مشروع الفيلم المشتركة بينهما كان قائم فعلا، وقاموا بتجهيزاته، ولكن الفيلم تأجل لفترة معينة بسبب بعض الموافقات الخاصة به، لأن الفيلم يحتاج موافقات من جهات كثيرة.
وأشار الفنان المصري خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، أن التصوير "تعطل" بسبب الموافقات الخاصة به، ثم تلاه دخول زميله أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وانشغاله بالعمل الآخر.
وجدد شعبان التأكيد على عدم وجود خلافات بينه وأحمد السقا
، مفيدا بأنه يقوم بزيارات متبادلة مع الفنان المصري، حتى أيام قليلة، موضحا أن الفيلم المشترك بينهما "مافيا" كانت هناك بعض الحساسية وقت عرضه من قبل بعض الإعلاميين"، ولكن "الموضوع اتكشف بسهولة".