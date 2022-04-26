عربي
بلينكن: العودة للاتفاق النووي ستكون الطريقة الأفضل لمواجهة التحدي النووي الإيراني
https://arabic.sputniknews.com/20220426/مصطفى-شعبان-يكشف-حقيقة-خلافه-مع-أحمد-السقا-1061641119.html
مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا
مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا
كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، اليوم الثلاثاء، حقيقة خلافه مع زميله المصري الفنان أحمد السقا. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:16+0000
2022-04-26T15:16+0000
مجتمع
أحمد السقا
مصطفى شعبان
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104416/31/1044163144_0:53:1271:768_1920x0_80_0_0_3c3e033d6d84a56d08d4fdac6d548200.jpg
ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن قناة "القاهرة والناس" المصرية، نفي مصطفى شعبان وجود أي خلاف بينه وبين أحمد السقا، على خلفية تجهيزات فيلم "ترانيم إبليس" المشترك بينهما.وأكد شعبان خلال حواره مع القناة المصرية أن مشروع الفيلم المشتركة بينهما كان قائم فعلا، وقاموا بتجهيزاته، ولكن الفيلم تأجل لفترة معينة بسبب بعض الموافقات الخاصة به، لأن الفيلم يحتاج موافقات من جهات كثيرة.وأشار الفنان المصري خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، أن التصوير "تعطل" بسبب الموافقات الخاصة به، ثم تلاه دخول زميله أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وانشغاله بالعمل الآخر.وجدد شعبان التأكيد على عدم وجود خلافات بينه وأحمد السقا، مفيدا بأنه يقوم بزيارات متبادلة مع الفنان المصري، حتى أيام قليلة، موضحا أن الفيلم المشترك بينهما "مافيا" كانت هناك بعض الحساسية وقت عرضه من قبل بعض الإعلاميين"، ولكن "الموضوع اتكشف بسهولة".
https://arabic.sputniknews.com/20211015/أحمد-السقا-يوضح-حقيقة-تصريحاته-المثيرة-للجدل-في-مهرجان-الجونة-السينمائي-فيديو-1050444541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104416/31/1044163144_0:0:1271:954_1920x0_80_0_0_79304657a772cd28afd1c099a604edf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, أحمد السقا, مصطفى شعبان, أخبار الفنانين في مصر

مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا

15:16 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHIالممثل المصري مصطفى شعبان
الممثل المصري مصطفى شعبان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبرTelegram
كشف الفنان المصري مصطفى شعبان، اليوم الثلاثاء، حقيقة خلافه مع زميله المصري الفنان أحمد السقا.
ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن قناة "القاهرة والناس" المصرية، نفي مصطفى شعبان وجود أي خلاف بينه وبين أحمد السقا، على خلفية تجهيزات فيلم "ترانيم إبليس" المشترك بينهما.
الممثل المصري أحمد السقا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2021
أحمد السقا يوضح حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل في مهرجان الجونة السينمائي... فيديو
15 أكتوبر 2021, 16:13 GMT
وأكد شعبان خلال حواره مع القناة المصرية أن مشروع الفيلم المشتركة بينهما كان قائم فعلا، وقاموا بتجهيزاته، ولكن الفيلم تأجل لفترة معينة بسبب بعض الموافقات الخاصة به، لأن الفيلم يحتاج موافقات من جهات كثيرة.
وأشار الفنان المصري خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، أن التصوير "تعطل" بسبب الموافقات الخاصة به، ثم تلاه دخول زميله أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وانشغاله بالعمل الآخر.
وجدد شعبان التأكيد على عدم وجود خلافات بينه وأحمد السقا، مفيدا بأنه يقوم بزيارات متبادلة مع الفنان المصري، حتى أيام قليلة، موضحا أن الفيلم المشترك بينهما "مافيا" كانت هناك بعض الحساسية وقت عرضه من قبل بعض الإعلاميين"، ولكن "الموضوع اتكشف بسهولة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала