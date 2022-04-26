https://arabic.sputniknews.com/20220426/مقتل-جندي-عراقي-وإصابة-ضابط-خلال-مداهمة-أمنية-شمالي-بغداد-1061629302.html
مقتل جندي عراقي وإصابة ضابط خلال مداهمة أمنية شمالي بغداد
مقتل جندي عراقي وإصابة ضابط خلال مداهمة أمنية شمالي بغداد
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، قتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا، شمالي بغداد. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:09+0000
2022-04-26T11:09+0000
2022-04-26T11:09+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
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وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن قتل إرهابيين اثنين في قضاء الطارمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح البيان أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني من قتل إرهابيين اثنين أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، داخل وكر في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي بغداد".واليوم أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن العراق قد قضى على ما يسمى بـ"ولاية دجلة" التابعة لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا) بالكامل.ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية وصفها بالـ"نوعية"، تم خلالها "القضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوب مدينة الموصل بالكامل".وأوضح أن العملية تم خلالها "قتل عدد كبير من الدواعش، مع مصادرة ما يملكونه من سلاح وعتاد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
مقتل جندي عراقي وإصابة ضابط خلال مداهمة أمنية شمالي بغداد
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أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، قتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا، شمالي بغداد.
وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن قتل إرهابيين اثنين في قضاء الطارمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
(واع).
وأوضح البيان أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني من قتل إرهابيين اثنين أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، داخل وكر في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي بغداد".
وأشار البيان إلى أن "العملية الأمنية أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة ضابط بعد مداهمة الوكر".
واليوم أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن العراق قد قضى على ما يسمى بـ"ولاية دجلة" التابعة لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا) بالكامل.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع
)، أكد رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية وصفها بالـ"نوعية"، تم خلالها "القضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوب مدينة الموصل بالكامل".
وأوضح أن العملية تم خلالها
"قتل عدد كبير من الدواعش، مع مصادرة ما يملكونه من سلاح وعتاد".