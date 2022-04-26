https://arabic.sputniknews.com/20220426/مقتل-شاب-فلسطيني-بعد-تلقيه-رصاصة-في-الرأس-من-الجيش-الإسرائيلي-1061616572.html
مقتل شاب فلسطيني بعد تلقيه رصاصة في الرأس من الجيش الإسرائيلي
مقتل شاب فلسطيني بعد تلقيه رصاصة في الرأس من الجيش الإسرائيلي
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيا توفي، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T07:01+0000
2022-04-26T07:01+0000
2022-04-26T07:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد الشاب أحمد عويدات بعد تلقيه رصاصة في الرأس من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر.وأصيب 3 شبان، أمس، بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.وأعلنت حركة فتح الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، حدادًا على روح الشاب عويدات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مقتل شاب فلسطيني بعد تلقيه رصاصة في الرأس من الجيش الإسرائيلي
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيا توفي، متأثرا برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
، فقد الشاب أحمد عويدات بعد تلقيه رصاصة في الرأس من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر.
وأصيب 3 شبان، أمس، بالرصاص، خلال اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.
وأعلنت حركة فتح الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، حدادًا على روح الشاب عويدات.