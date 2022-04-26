https://arabic.sputniknews.com/20220426/مكاسب-نفطية-غير-متوقعة-تنتظر-روسيا-1061631041.html
مكاسب نفطية غير متوقعة تنتظر روسيا
مكاسب نفطية غير متوقعة تنتظر روسيا
أفادت مجلة "فورين بوليسي"، نقلاً عن معهد التمويل الدولي، أن عائدات صادرات النفط الروسية في أبريل/ نيسان، قد تتفوق بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها في السنوات... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:51+0000
2022-04-26T11:51+0000
2022-04-26T11:51+0000
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وقال خبير في شركة "كبلر" (Kpler) مات سميث، إن "صادرات النفط زادت من 3.3 مليون برميل، يوميًا في مارس/ آذار إلى 3.6 مليون في أبريل، على الرغم من العقوبات المعادية لروسيا".وبدوره، أشار كريستوفر هاينز، المحلل في شركة الاستشارات "إنيرغي أسبكتس" ومقرها لندن، إلى أن "معظم عمليات التسليم هي تنفيذ لعقود نفطية طويلة الأجل، ولكن يتم "إلغاؤها" في أوروبا. في الوقت نفسه، تتزايد عمليات التسليم إلى الهند وتركيا".قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، لصحيفة "تايمز" إن "الاتحاد الأوروبي يعد قيودًا على استيراد النفط الروسي، وهو ما تعمل عليه بروكسل حاليًا". وعلى حد قوله، يمكن الحديث عن التخلي التدريجي عن النفط الروسي أو فرض تعريفات على الواردات تتجاوز سقفاً سعرياً معيناً". كما أوضح أنه لم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل.وذكرت سابقاً مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم إجراءات جديدة في 25 أبريل، على أن تقوم بتبنيها بعد أربعة أيام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مكاسب نفطية غير متوقعة تنتظر روسيا
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أفادت مجلة "فورين بوليسي"، نقلاً عن معهد التمويل الدولي، أن عائدات صادرات النفط الروسية في أبريل/ نيسان، قد تتفوق بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها في السنوات السابقة.
ذكرت المجلة أنه "لا تزال شحنات النفط الروسي في أبريل تشهد وتيرة قياسية. حتى مع وجود خصم كبير على النفط الروسي مقارنة بالمعايير العالمية، فإن هذا يعني أن عائدات تصدير النفط من المرجح أن تتجاوز بشكل كبير مقارنة بالشهر نفسه في السنوات السابقة".
وقال خبير في شركة "كبلر" (Kpler) مات سميث، إن "صادرات النفط زادت من 3.3 مليون برميل، يوميًا في مارس/ آذار إلى 3.6 مليون في أبريل، على الرغم من العقوبات المعادية لروسيا".
وبدوره، أشار كريستوفر هاينز، المحلل في شركة الاستشارات "إنيرغي أسبكتس" ومقرها لندن، إلى أن "معظم عمليات التسليم هي تنفيذ لعقود نفطية طويلة الأجل، ولكن يتم "إلغاؤها" في أوروبا. في الوقت نفسه، تتزايد عمليات التسليم إلى الهند وتركيا".
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، لصحيفة "تايمز" إن "الاتحاد الأوروبي يعد قيودًا على استيراد النفط الروسي، وهو ما تعمل عليه بروكسل حاليًا". وعلى حد قوله، يمكن الحديث عن التخلي التدريجي عن النفط الروسي
أو فرض تعريفات على الواردات تتجاوز سقفاً سعرياً معيناً". كما أوضح أنه لم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل.
وذكرت سابقاً مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم إجراءات جديدة في 25 أبريل، على أن تقوم بتبنيها بعد أربعة أيام.