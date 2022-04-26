https://arabic.sputniknews.com/20220426/مكاسب-نفطية-غير-متوقعة-تنتظر-روسيا-1061631041.html

مكاسب نفطية غير متوقعة تنتظر روسيا

مكاسب نفطية غير متوقعة تنتظر روسيا

أفادت مجلة "فورين بوليسي"، نقلاً عن معهد التمويل الدولي، أن عائدات صادرات النفط الروسية في أبريل/ نيسان، قد تتفوق بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها في السنوات... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T11:51+0000

2022-04-26T11:51+0000

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وقال خبير في شركة "كبلر" (Kpler) مات سميث، إن "صادرات النفط زادت من 3.3 مليون برميل، يوميًا في مارس/ آذار إلى 3.6 مليون في أبريل، على الرغم من العقوبات المعادية لروسيا".وبدوره، أشار كريستوفر هاينز، المحلل في شركة الاستشارات "إنيرغي أسبكتس" ومقرها لندن، إلى أن "معظم عمليات التسليم هي تنفيذ لعقود نفطية طويلة الأجل، ولكن يتم "إلغاؤها" في أوروبا. في الوقت نفسه، تتزايد عمليات التسليم إلى الهند وتركيا".قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، لصحيفة "تايمز" إن "الاتحاد الأوروبي يعد قيودًا على استيراد النفط الروسي، وهو ما تعمل عليه بروكسل حاليًا". وعلى حد قوله، يمكن الحديث عن التخلي التدريجي عن النفط الروسي أو فرض تعريفات على الواردات تتجاوز سقفاً سعرياً معيناً". كما أوضح أنه لم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل.وذكرت سابقاً مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم إجراءات جديدة في 25 أبريل، على أن تقوم بتبنيها بعد أربعة أيام.

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