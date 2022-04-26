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لافروف: الأسلحة الأجنبية على أراضي أوكرانيا هدفا مشروعا للعملية العسكرية الروسية الخاصة
https://arabic.sputniknews.com/20220426/نائب-وزير-الدفاع-البريطاني-يحث-كييف-على-مهاجمة-المنشآت-العسكرية-الروسية-1061633855.html
نائب وزير الدفاع البريطاني يحث كييف على مهاجمة المنشآت العسكرية الروسية
نائب وزير الدفاع البريطاني يحث كييف على مهاجمة المنشآت العسكرية الروسية
أكد نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي بأن أوكرانيا لها الحق القانوني في ضرب أهداف عسكرية في روسيا من أجل تعطيل الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:24+0000
2022-04-26T12:24+0000
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وقال هيبي لراديو "تايمز"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، وخاصة على مستودعات الوقود: "أنا أعرب عن أسفي لجميع الأرواح التي فقدت، عسكريًا ومدنيًا. ستتحدث حكومة المملكة المتحدة عن الإجراءات العشوائية بغض النظر عن الجانب الذي يقوم بذلك. ولكن من القانوني تمامًا أن تضرب أوكرانيا في عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية وخاصة مستودعات النفط".وقال هيبي: "أود أن أقول إن هذه أهداف عسكرية مشروعة تمامًا لتعطيل الخدمات اللوجستية". وردا على سؤال عما إذا كانت حقيقة أن الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة للدفاع عن أوكرانيا يمكن استخدامها خارج أراضيها وستؤدي إلى التصعيد، قال هيبي إن "العديد من الدول تستخدم أنظمة مستوردة".وأضاف: "هناك دول كثيرة في العالم تستخدم أنظمة مستوردة من دول أخرى. وعندما تستخدم هذه الأنظمة، فأنت لا تلوم عادة بلد الصنع، بل الدولة التي استخدمتها".
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أخبار أوكرانيا, روسيا, بريطانيا

نائب وزير الدفاع البريطاني يحث كييف على مهاجمة المنشآت العسكرية الروسية

12:24 GMT 26.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
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أكد نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي بأن أوكرانيا لها الحق القانوني في ضرب أهداف عسكرية في روسيا من أجل تعطيل الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية.
وقال هيبي لراديو "تايمز"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، وخاصة على مستودعات الوقود: "أنا أعرب عن أسفي لجميع الأرواح التي فقدت، عسكريًا ومدنيًا. ستتحدث حكومة المملكة المتحدة عن الإجراءات العشوائية بغض النظر عن الجانب الذي يقوم بذلك. ولكن من القانوني تمامًا أن تضرب أوكرانيا في عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية وخاصة مستودعات النفط".
وشدد على أن أوكرانيا التي تعيش حالة نزاع يجب أن "تضرب خصمها وتهاجم الخطوط اللوجستية وإمدادات الوقود ومستودعات الذخيرة".
وقال هيبي: "أود أن أقول إن هذه أهداف عسكرية مشروعة تمامًا لتعطيل الخدمات اللوجستية". وردا على سؤال عما إذا كانت حقيقة أن الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة للدفاع عن أوكرانيا يمكن استخدامها خارج أراضيها وستؤدي إلى التصعيد، قال هيبي إن "العديد من الدول تستخدم أنظمة مستوردة".
وأضاف: "هناك دول كثيرة في العالم تستخدم أنظمة مستوردة من دول أخرى. وعندما تستخدم هذه الأنظمة، فأنت لا تلوم عادة بلد الصنع، بل الدولة التي استخدمتها".
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