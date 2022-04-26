https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-تسير-السعودية-وإيران-باتجاه-حل-خلافاتهما-1061630845.html
هل تسير السعودية وإيران باتجاه حل خلافاتهما
هل تسير السعودية وإيران باتجاه حل خلافاتهما
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن السعودية وإيران عقدتا جولة خامسة من المفاوضات كانت شاملة وجيدة وجادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T11:33+0000
2022-04-26T11:33+0000
2022-04-26T11:33+0000
راديو
أين الحقيقة؟
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061630572_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d95821ea539e348ccafebf6d411073ac.png
هل تسير السعودية وإيران باتجاه حل خلافاتهما
هل تسير السعودية وإيران باتجاه حل خلافاتهما
وذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في لقاء مع "الجزيرة"، أن اللقاء السعودي الإيراني الذي جرى الخميس الماضي في بغداد كان "أمنيا"، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط متعلقة بالتعاون الثنائي ومسائل دبلوماسية وأمنية داخلية وإقليمية.فهل وضعت الرياض وطهران الأسس الأولى باتجاه خلق تفاهمات مشتركة؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:وأضاف حميدالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061630572_294:0:1227:700_1920x0_80_0_0_847657a4673128bcdf6620f0390862f3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل تسير السعودية وإيران باتجاه حل خلافاتهما
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن السعودية وإيران عقدتا جولة خامسة من المفاوضات كانت شاملة وجيدة وجادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي، مرجحا إمكانية إحراز تقدم سريع إذا ما تحقق ذلك.
وذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في لقاء مع "الجزيرة"، أن اللقاء السعودي الإيراني الذي جرى الخميس الماضي في بغداد كان "أمنيا"، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط متعلقة بالتعاون الثنائي ومسائل دبلوماسية وأمنية داخلية وإقليمية.
فهل وضعت الرياض وطهران الأسس الأولى باتجاه خلق تفاهمات مشتركة؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:
المشكلات بين السعودية وإيران معقدة وتمتد إلى عقود طويلة ولا يمكن حلها في عدة جولات من التفاوض، في ظل غياب الثقة بين الطرفين، لكن وقوف الحكومة العراقية على مستوى واحد في علاقتها مع الطرفين الإيراني والسعودي أثناء قيامها بدور الوسيط، هذا الأمر رسخ ثقة الطرفين المتفاوضين بالعراق الذي يمتلك علاقات إيجابية مع جميع الأطراف والمحاور، مما هيأ له لعب هذا الدور من أجل تسوية الخلافات، علما أن إيران والسعودية لم يصلا بعد إلى مرحلة التفاوض السياسي، وإنما ما زالا في مرحلة جس النبض واجراء تفاهمات أولية.
أدركت الأطراف في الشرق الأوسط أن سياسة المحاور فشلت في إدارة صراع المنطقة، كما أن علاقات المملكة السعودية مع الولايات المتحدة في عهد بايدن تختلف عما كانت عليه في زمن ترامب، لذا تحاول الرياض اليوم تسوية خلافاتها مع طهران وحل المشكلة اليمنية التي يقع مفتاح حلها في إيران، وهذا ما لمسناه من تقارب عدد من الدول الخليجية مع إيران، بسبب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة تجاه حلفائها من دول الخليج التي باتت تشعر بعدم جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة، فهناك فرصة للجانبين الإيراني والسعودي لتسوية خلافاتهما.
التفاصيل في الملف الصوتي...