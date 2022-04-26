https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-غادر-محمد-رمضان-موقع-تصوير-مسلسل-المشوار-1061645299.html
هل غادر محمد رمضان موقع تصوير مسلسل "المشوار"
هل غادر محمد رمضان موقع تصوير مسلسل "المشوار"
كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، اليوم الثلاثاء، حقيقة مغادرة الفنان محمد رمضان، مواقع تصوير مسلسله الحالي "المشوار". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T18:02+0000
2022-04-26T18:02+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشناوي نفي وجود أزمة في كواليس عمل مسلسل "المشوار"، الذي يتم تصويره بالتزامن مع عرضه في موسم رمضان الجاري، 2022.وأكد رمضان نفسه للشناوي أنه على مدى شهرين لم يغادر موقع التصوير في مسلسل "المشوار"، نافيا ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عدم التزامه بالمواعيد.وأشار طارق الشناوي، الناقد الفني المصري أن منتج المسلسل قد أكد له ذلك أيضا، موضحا أن من واجبه المهني نشر هذا الخبر، في وقت لا يزال تصوير المسلسل مستمر حتى الآن.يذكر أن مسلسل "المشوار، يعرض، بشكل حصري، على قناة "dmc" المصرية، طوال شهر رمضان، وهو من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني وأحمد مجدي وسيد رجب، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/محمد-رمضان-يخرج-عن-صمته-ويكشف-حقيقة-امتلاكه-طائرة-خاصة-فيديو-1060014908.html
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع, محمد رمضان
هل غادر محمد رمضان موقع تصوير مسلسل "المشوار"
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كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، اليوم الثلاثاء، حقيقة مغادرة الفنان محمد رمضان، مواقع تصوير مسلسله الحالي "المشوار".
ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي
"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشناوي نفي وجود أزمة في كواليس عمل مسلسل "المشوار"، الذي يتم تصويره بالتزامن مع عرضه في موسم رمضان الجاري، 2022.
وأكد رمضان نفسه للشناوي أنه على مدى شهرين لم يغادر موقع التصوير في مسلسل "المشوار"، نافيا ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عدم التزامه بالمواعيد.
وأشار طارق الشناوي
، الناقد الفني المصري أن منتج المسلسل قد أكد له ذلك أيضا، موضحا أن من واجبه المهني نشر هذا الخبر، في وقت لا يزال تصوير المسلسل مستمر حتى الآن.
يذكر أن مسلسل "المشوار، يعرض، بشكل حصري، على قناة "dmc" المصرية، طوال شهر رمضان، وهو من بطولة محمد رمضان
، ودينا الشربيني وأحمد مجدي وسيد رجب، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.