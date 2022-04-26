عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-غادر-محمد-رمضان-موقع-تصوير-مسلسل-المشوار-1061645299.html
هل غادر محمد رمضان موقع تصوير مسلسل "المشوار"
هل غادر محمد رمضان موقع تصوير مسلسل "المشوار"
كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، اليوم الثلاثاء، حقيقة مغادرة الفنان محمد رمضان، مواقع تصوير مسلسله الحالي "المشوار". 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T18:02+0000
2022-04-26T18:02+0000
أخبار الفنانين في مصر
مصر
مجتمع
محمد رمضان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049373655_0:104:2045:1254_1920x0_80_0_0_c564f9f28ae16c332114b35bcce6ba3c.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشناوي نفي وجود أزمة في كواليس عمل مسلسل "المشوار"، الذي يتم تصويره بالتزامن مع عرضه في موسم رمضان الجاري، 2022.وأكد رمضان نفسه للشناوي أنه على مدى شهرين لم يغادر موقع التصوير في مسلسل "المشوار"، نافيا ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عدم التزامه بالمواعيد.وأشار طارق الشناوي، الناقد الفني المصري أن منتج المسلسل قد أكد له ذلك أيضا، موضحا أن من واجبه المهني نشر هذا الخبر، في وقت لا يزال تصوير المسلسل مستمر حتى الآن.يذكر أن مسلسل "المشوار، يعرض، بشكل حصري، على قناة "dmc" المصرية، طوال شهر رمضان، وهو من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني وأحمد مجدي وسيد رجب، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/محمد-رمضان-يخرج-عن-صمته-ويكشف-حقيقة-امتلاكه-طائرة-خاصة-فيديو-1060014908.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049373655_0:0:2045:1535_1920x0_80_0_0_7b2d0a55baa2c1cde6f4ba2335b74156.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع, محمد رمضان

هل غادر محمد رمضان موقع تصوير مسلسل "المشوار"

18:02 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEIالفنان المصري محمد رمضان
الفنان المصري محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
تابعنا عبرTelegram
كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، اليوم الثلاثاء، حقيقة مغادرة الفنان محمد رمضان، مواقع تصوير مسلسله الحالي "المشوار".
ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الشناوي نفي وجود أزمة في كواليس عمل مسلسل "المشوار"، الذي يتم تصويره بالتزامن مع عرضه في موسم رمضان الجاري، 2022.
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
محمد رمضان يخرج عن صمته ويكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة... فيديو
17 مارس, 10:25 GMT
وأكد رمضان نفسه للشناوي أنه على مدى شهرين لم يغادر موقع التصوير في مسلسل "المشوار"، نافيا ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عدم التزامه بالمواعيد.
وأشار طارق الشناوي، الناقد الفني المصري أن منتج المسلسل قد أكد له ذلك أيضا، موضحا أن من واجبه المهني نشر هذا الخبر، في وقت لا يزال تصوير المسلسل مستمر حتى الآن.
يذكر أن مسلسل "المشوار، يعرض، بشكل حصري، على قناة "dmc" المصرية، طوال شهر رمضان، وهو من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني وأحمد مجدي وسيد رجب، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 62 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала