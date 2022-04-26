https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-ينبغي-التوقف-عن-ممارسة-الرياضة-خلال-الصيام؟-1061633708.html
هل ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة خلال الصيام؟
هل ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة خلال الصيام؟
تُعد الرياضة حجر الأساس لحياةٍ مليئة بالصحة والنشاط، لكن هل ينبغي التخلي عن ممارستها خلال شهر رمضان؟ 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T12:23+0000
2022-04-26T12:23+0000
2022-04-26T12:23+0000
مجتمع
منوعات
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لا تمثل الرياضة عبئا إضافيا يجب التخلي عنه في شهر رمضان، بحسب وزارة الصحة العُمانية التي أوصت بالحفاظ على ممارسة الرياضة ولكن من المفضل أن تكون خفيفة وغير مرهقة، وأن تكون منخفضة إلى معتدلة الشّدة، ولذلك، تفضل رياضة المشي عما سواها في شهر رمضان.ويُنصح بممارسة الرياضة خلال الأجواء المعتدلة، والأماكن التي تتمتع بتهوية جيدة، بعيدًا عن التلوث والشوارع المزدحمة، إذ يزيد الجو الحار من فقدان الجسم للسوائل، ما قد يؤدي إلى إصابة الصائم بالجفاف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
هل ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة خلال الصيام؟
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تُعد الرياضة حجر الأساس لحياةٍ مليئة بالصحة والنشاط، لكن هل ينبغي التخلي عن ممارستها خلال شهر رمضان؟
لا تمثل الرياضة عبئا إضافيا يجب التخلي عنه في شهر رمضان، بحسب وزارة الصحة العُمانية التي أوصت بالحفاظ على ممارسة الرياضة ولكن من المفضل أن تكون خفيفة وغير مرهقة، وأن تكون منخفضة إلى معتدلة الشّدة، ولذلك، تفضل رياضة المشي عما سواها في شهر رمضان.
ويُنصح بممارسة الرياضة خلال الأجواء المعتدلة، والأماكن التي تتمتع بتهوية جيدة، بعيدًا عن التلوث والشوارع المزدحمة، إذ يزيد الجو الحار من فقدان الجسم للسوائل، ما قد يؤدي إلى إصابة الصائم بالجفاف.