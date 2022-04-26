https://arabic.sputniknews.com/20220426/واشنطن-تمنع-لبنان-من-الحصول-على-قرض-1061636149.html
واشنطن تمنع لبنان من الحصول على قرض
واشنطن تمنع لبنان من الحصول على قرض
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يقول إن إرسال الغرب أسلحة لأوكرانيا سيعجل من حدوث حرب عالمية، اتهامات لواشنطن بعدم السماح للبنك الدولي إعطاء قرض للبنان، الجيش... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:23+0000
2022-04-26T13:23+0000
2022-04-26T13:45+0000
راديو
بلا قيود
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بلا قيود
واشنطن تمنع لبنان من الحصول على قرض
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن "واشنطن أوعزت إلى البنك الدولي عدم إعطاء لبنان قرضاً لاستجرار الكهرباء والغاز".لافروف: يجب منع حدوث حرب عالميةقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إن خطر الحرب النووية حقيقي، ولا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر، لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحدوث حرب عالمية ثالثة".التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
واشنطن تمنع لبنان من الحصول على قرض
13:23 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: لافروف يقول إن إرسال الغرب أسلحة لأوكرانيا سيعجل من حدوث حرب عالمية، اتهامات لواشنطن بعدم السماح للبنك الدولي إعطاء قرض للبنان، الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في المناطق المحتلة، فقرة "رحمة الرمضانية" من اللاذقية السورية.
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن "واشنطن أوعزت إلى البنك الدولي عدم إعطاء لبنان قرضاً لاستجرار الكهرباء والغاز".
حول هذا الموضوع، قال عضو البرلمان اللبناني السابق، ودكتور القانون الدولي، نزيه منصور لـ"بلا قيود": "من الطبيعي أن تضغط الولايات المتحدة على البنك الدولي، لأنها أصلا تسيطر عليه وعلى قراراته، وهي تريد فرض إرادتها السياسية على لبنان وضرب حزب الله، وهذا ما لن تستطيعه مهما فعلت".
لافروف: يجب منع حدوث حرب عالمية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "إن خطر الحرب النووية حقيقي، ولا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر، لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحدوث حرب عالمية ثالثة".
وعلقت الصين على هذا التصريح بقولها: "إن لا أحد يريد بدء حرب عالمية ثالثة، ويجب على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس بشأن الأزمة في أوكرانيا، ومنع توسع الصراع".
التفاصيل في الملف الصوتي...