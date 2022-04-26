https://arabic.sputniknews.com/20220426/وثائق-الاستخبارات-الأوكرانية-زيفت-بيانات-عن-انتهاكات-دونيتسك-ولوغانسك-لاتفاقيات-مينسك-1061614750.html
وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
كشفت وثائق سرية أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أعدوا "تقارير مفبركة"، للقيادة في كييف، بينها تقارير أرسلت إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T01:20+0000
2022-04-26T01:20+0000
2022-04-26T01:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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خيرسون - سبوتنيك. وأظهرت وثائق سرية، اطلعت عليها "سبوتنيك"، وسلمتها مصادر أمنية أوكرانية لأجهزة الأمن الروسية، أن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية زيفت بيانات بشأن انتهاكات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لاتفاقية مينسك، من بينها الإشارة إلى فيديوهات على موقع يوتيوب، غير موجودة في الواقع.وقال ضابط أمن روسي، "تم استخدام الوثائق الملفقة، بعد ذلك، لتشويه سمعة جمهوريتي الدونباس، في عيون الغرب، لإثبات صحة التقارير الأوكرانية المسلمة لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
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كشفت وثائق سرية أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أعدوا "تقارير مفبركة"، للقيادة في كييف، بينها تقارير أرسلت إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن انتهاكات لاتفاقيات مينسك ارتكبت بواسطة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مع الإشارة إلى فيديوهات على يوتيوب، لم توجد في الأساس.
خيرسون - سبوتنيك. وأظهرت وثائق سرية، اطلعت عليها "سبوتنيك"، وسلمتها مصادر أمنية أوكرانية لأجهزة الأمن الروسية، أن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية زيفت بيانات بشأن انتهاكات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لاتفاقية مينسك، من بينها الإشارة إلى فيديوهات على موقع يوتيوب، غير موجودة في الواقع.
وقال ضابط أمن روسي، "تم استخدام الوثائق الملفقة، بعد ذلك، لتشويه سمعة جمهوريتي الدونباس، في عيون الغرب، لإثبات صحة التقارير الأوكرانية المسلمة لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".