عربي
وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/وثائق-الاستخبارات-الأوكرانية-زيفت-بيانات-عن-انتهاكات-دونيتسك-ولوغانسك-لاتفاقيات-مينسك-1061614750.html
وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك
كشفت وثائق سرية أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أعدوا "تقارير مفبركة"، للقيادة في كييف، بينها تقارير أرسلت إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T01:20+0000
2022-04-26T01:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059303792_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_b284ece134a9d1bc2feb15f61fabbbb0.jpg
خيرسون - سبوتنيك. وأظهرت وثائق سرية، اطلعت عليها "سبوتنيك"، وسلمتها مصادر أمنية أوكرانية لأجهزة الأمن الروسية، أن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية زيفت بيانات بشأن انتهاكات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لاتفاقية مينسك، من بينها الإشارة إلى فيديوهات على موقع يوتيوب، غير موجودة في الواقع.وقال ضابط أمن روسي، "تم استخدام الوثائق الملفقة، بعد ذلك، لتشويه سمعة جمهوريتي الدونباس، في عيون الغرب، لإثبات صحة التقارير الأوكرانية المسلمة لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059303792_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0cb73755e88e7bf83f4d39a43e4cbe38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

وثائق: الاستخبارات الأوكرانية زيفت بيانات عن انتهاكات دونيتسك ولوغانسك لاتفاقيات مينسك

01:20 GMT 26.04.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
كشفت وثائق سرية أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أعدوا "تقارير مفبركة"، للقيادة في كييف، بينها تقارير أرسلت إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن انتهاكات لاتفاقيات مينسك ارتكبت بواسطة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مع الإشارة إلى فيديوهات على يوتيوب، لم توجد في الأساس.
خيرسون - سبوتنيك. وأظهرت وثائق سرية، اطلعت عليها "سبوتنيك"، وسلمتها مصادر أمنية أوكرانية لأجهزة الأمن الروسية، أن الاستخبارات الخارجية الأوكرانية زيفت بيانات بشأن انتهاكات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لاتفاقية مينسك، من بينها الإشارة إلى فيديوهات على موقع يوتيوب، غير موجودة في الواقع.
وقال ضابط أمن روسي، "تم استخدام الوثائق الملفقة، بعد ذلك، لتشويه سمعة جمهوريتي الدونباس، في عيون الغرب، لإثبات صحة التقارير الأوكرانية المسلمة لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала