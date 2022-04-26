https://arabic.sputniknews.com/20220426/وزير-الداخلية-الإيراني-حدودنا-البرية-مع-العراق-ما-زالت-مغلقة-دون-الحصول-على-التأشيرة-1061635683.html
وزير الداخلية الإيراني: حدودنا البرية مع العراق ما زالت مغلقة دون الحصول على التأشيرة
وزير الداخلية الإيراني: حدودنا البرية مع العراق ما زالت مغلقة دون الحصول على التأشيرة
قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن الحدود البرية العراقية دون الحصول على التأشيرة ما زالت مغلقة، لافتا إلى أن المشاورات مع المسؤولين العراقيين لإلغاء... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:12+0000
2022-04-26T13:12+0000
2022-04-26T13:12+0000
العالم
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg
وجاءت تصريحات الوزير اليوم الثلاثاء، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ردا على سؤال حول استمرار ضرورة الحصول على تأشيرة للعبور بين الحدود العراقية الإيرانية، وأكد الوزير أن "السفر عبر الحدود البرية غير ممكن دون التأشيرة، ويجب على المسافرين الحصول على التأشيرة".وأضاف: "طبعا الزملاء يسعون ويجرون مشاورات مع الجانب العراقي حتى يتمكن المواطنون السفر إلى العراق عبر الحدود البرية بدون تأشيرة لكن بالنسبة للسفر جوا فإنه لا يلزم الحصول على التأشيرة".وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.وقال رئيسي: "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a3f39a02d5656780de394a6dcd1c444a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
وزير الداخلية الإيراني: حدودنا البرية مع العراق ما زالت مغلقة دون الحصول على التأشيرة
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن الحدود البرية العراقية دون الحصول على التأشيرة ما زالت مغلقة، لافتا إلى أن المشاورات مع المسؤولين العراقيين لإلغاء التأشيرات جارية.
وجاءت تصريحات الوزير اليوم الثلاثاء، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" ردا على سؤال حول استمرار ضرورة الحصول على تأشيرة للعبور بين الحدود العراقية الإيرانية، وأكد الوزير أن "السفر عبر الحدود البرية غير ممكن دون التأشيرة، ويجب على المسافرين الحصول على التأشيرة".
وأضاف: "طبعا الزملاء يسعون ويجرون مشاورات مع الجانب العراقي حتى يتمكن المواطنون السفر إلى العراق عبر الحدود البرية بدون تأشيرة لكن بالنسبة للسفر جوا فإنه لا يلزم الحصول على التأشيرة".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.
وقال رئيسي: "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".