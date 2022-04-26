https://arabic.sputniknews.com/20220426/وزير-الداخلية-الإيراني-ما-حدث-على-الحدود-مع-أفغانستان-سوء-فهم-وحذرنا-الأفغان-1061636400.html
وزير الداخلية الإيراني: ما حدث على الحدود مع أفغانستان سوء فهم وحذرنا الأفغان
وزير الداخلية الإيراني: ما حدث على الحدود مع أفغانستان سوء فهم وحذرنا الأفغان
صرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها حدود بلاده عند دوغارون مع أفغانستان حدثت نتيجة سوء فهم لدى بعض المسؤولين المحليين الأفغان... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:23+0000
2022-04-26T13:23+0000
2022-04-26T13:23+0000
إيران
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وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنه "تم توجيه التحذيرات اللازمة للسلطات المحلية الأفغانية"، معربا عن أمله في أن يولي هؤلاء المسؤولون اهتماما بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وألا يسمحوا المساس بها.وأشار الوزير الإيراني إلى أن "السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها الشعب الأفغاني ستصلهم عبر هذه الحدود وعبر تجارنا، وإذا استمرت هذه العملية، فإن أول من يتضرر هو الشعب الأفغاني نفسه".وأضاف: "نتمنى أن يقوم حرس الحدود في البلاد بحل هذه القضايا حتى لا نشهد مثل هذه القضية"، وتابع "وبطبيعة الحال، فإن الجهاز الدبلوماسي أجرى أيضا اتصالات ويقوم بالتذكير وإجراء المشاورات لحل هذه القضية".ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 يوليو/ تموز الماضي، من أهم المنافذ للتجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان، كما يعد أحد أهم المنافذ الحدودية الإيرانية ويتم تصدير 60 في المئة من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان عبره، ويبلغ طول الحدود بين أفغانستان وإيران 921 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-اشتباكات-حدودية-بين-حرس-الحدود-الإيراني-وطالبان-1061027122.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
وزير الداخلية الإيراني: ما حدث على الحدود مع أفغانستان سوء فهم وحذرنا الأفغان
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صرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها حدود بلاده عند دوغارون مع أفغانستان حدثت نتيجة سوء فهم لدى بعض المسؤولين المحليين الأفغان حول المنطقة الحدودية، مشددا على أنه تم تذكيرهم بذلك للالتزام به.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنه "تم توجيه التحذيرات اللازمة للسلطات المحلية الأفغانية"، معربا عن أمله في أن يولي هؤلاء المسؤولون اهتماما بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وألا يسمحوا المساس بها.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن "السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها الشعب الأفغاني ستصلهم عبر هذه الحدود وعبر تجارنا، وإذا استمرت هذه العملية، فإن أول من يتضرر هو الشعب الأفغاني نفسه".
وأضاف: "نتمنى أن يقوم حرس الحدود في البلاد بحل هذه القضايا حتى لا نشهد مثل هذه القضية"، وتابع "وبطبيعة الحال، فإن الجهاز الدبلوماسي أجرى أيضا اتصالات ويقوم بالتذكير وإجراء المشاورات لحل هذه القضية".
ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان
ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 يوليو/ تموز الماضي، من أهم المنافذ للتجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان، كما يعد أحد أهم المنافذ الحدودية الإيرانية ويتم تصدير 60 في المئة من البضائع الإيرانية إلى جارتها أفغانستان عبره، ويبلغ طول الحدود بين أفغانستان وإيران 921 كيلومترا.