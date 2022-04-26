https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-أردوغان-يزور-السعودية-ويجتمع-مع-ولي-العهد-بعد-سنوات-من-القطيعة-1061638199.html

وكالة: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة

وكالة: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة

نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T13:52+0000

2022-04-26T13:52+0000

2022-04-26T14:03+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

رجب طيب أردوغان

ولي العهد محمد بن سلمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103693/11/1036931194_0:196:3396:2106_1920x0_80_0_0_fe732c2cfc267299b676a845999c5a28.jpg

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الزيارة، لكنها قالت إنها ستكون يوم الخميس المقبل، لتنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.زيارة أروغان إلى المملكة تأتي في سياق جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربي "دون تمييز" حسب تعبير سابق لأردوغان. سبق أن استقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد خلالها الأخير باستثمارات ضخمة في تركيا.وبعدها توجه أردوغان إلى الدوحة في مطلع ديسمبر في زيارة استغرقت يومين.وتشهد المنطقة منذ فترة حراكا دبلوماسيا مكثّفا ينفتح على أساسه الخصوم على بعضهم، وتشكل تركيا مركزا رئيسيا لهذا الحراك، عقب سنوات من العلاقات المتوترة مع بعض قوى المنطقة.وقد نجحت في هذا الإطار في تطبيع العلاقة مع الإمارات، فيما تخوض محادثات مع مصر، بعد أن أعربت عن رغبتها في استعادة العلاقة مع إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/أردوغان-نريد-تعزيز-علاقاتنا-مع-السعودية-1058990674.html

https://arabic.sputniknews.com/20210317/أردوغان-يؤكد-طلب-السعودية-أسلحة-من-تركيا-هل-ثمة-تقارب-بين-الرياض-وأنقرة-قريبا؟-1048391622.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان