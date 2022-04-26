https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-أردوغان-يزور-السعودية-ويجتمع-مع-ولي-العهد-بعد-سنوات-من-القطيعة-1061638199.html
وكالة: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة
وكالة: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة
نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:52+0000
2022-04-26T13:52+0000
2022-04-26T14:03+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
رجب طيب أردوغان
ولي العهد محمد بن سلمان
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ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الزيارة، لكنها قالت إنها ستكون يوم الخميس المقبل، لتنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.زيارة أروغان إلى المملكة تأتي في سياق جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربي "دون تمييز" حسب تعبير سابق لأردوغان. سبق أن استقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد خلالها الأخير باستثمارات ضخمة في تركيا.وبعدها توجه أردوغان إلى الدوحة في مطلع ديسمبر في زيارة استغرقت يومين.وتشهد المنطقة منذ فترة حراكا دبلوماسيا مكثّفا ينفتح على أساسه الخصوم على بعضهم، وتشكل تركيا مركزا رئيسيا لهذا الحراك، عقب سنوات من العلاقات المتوترة مع بعض قوى المنطقة.وقد نجحت في هذا الإطار في تطبيع العلاقة مع الإمارات، فيما تخوض محادثات مع مصر، بعد أن أعربت عن رغبتها في استعادة العلاقة مع إسرائيل.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان
وكالة: أردوغان يزور السعودية ويجتمع مع ولي العهد بعد سنوات من القطيعة
13:52 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولم تذكر الوكالة
مزيدا من التفاصيل حول الزيارة، لكنها قالت إنها ستكون يوم الخميس المقبل، لتنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.
وقررت تركيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.
زيارة أروغان إلى المملكة تأتي في سياق جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع القوى الإقليمية المجاورة لها وبالأخص مع دول الخليج العربي "دون تمييز" حسب تعبير سابق لأردوغان.
وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبق أن استقبل أردوغان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد خلالها الأخير باستثمارات ضخمة في تركيا.
وبعدها توجه أردوغان إلى الدوحة في مطلع ديسمبر في زيارة استغرقت يومين.
وتشهد المنطقة منذ فترة حراكا دبلوماسيا مكثّفا ينفتح على أساسه الخصوم على بعضهم، وتشكل تركيا مركزا رئيسيا لهذا الحراك، عقب سنوات من العلاقات المتوترة مع بعض قوى المنطقة.
وقد نجحت في هذا الإطار في تطبيع العلاقة مع الإمارات، فيما تخوض محادثات مع مصر، بعد أن أعربت عن رغبتها في استعادة العلاقة مع إسرائيل.