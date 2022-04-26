https://arabic.sputniknews.com/20220426/وكالة-وزیر-الدفاع-الصیني-یزور-إيران-1061625747.html
وكالة: وزیر الدفاع الصیني یزور إيران
وكالة: وزیر الدفاع الصیني یزور إيران
یزور وزیر الدفاع الصیني، وي فنغ خه، إيران، غدا الأربعاء، علی رأس وفد عسكري ودفاعي رفیع المستوی. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:47+0000
2022-04-26T09:47+0000
2022-04-26T09:47+0000
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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا، بأن "وزیر الدفاع الصیني، وي فنغ خه، سیزور إيران، غدا الأربعاء، علی رأس وفد عسكري ودفاعي رفیع المستوی بهدف عقد اللقاء مع وزیر الدفاع الإيراني العمید محمد رضا آشتیاني".وأضافت الوكالة أنه "من المقرر أن یجتمع وزیر الدفاع الصيني مع المسؤولین الإیرانیین الكبار ویبحث معهم التطورات الدولیة والإقلیمیة وسبل تعزیز مستوی تفاعلات القوات المسلحة والعلاقات الثنائیة فضلا عن القضایا ذات الاهتمام المشترك".وكان أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قال أخيرا إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي.وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "عقدت اجتماعا جيدا مع وانغ يي، وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الأفغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب".وأوضح: "أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني".يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مدينة تونشي شرقي الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الأفغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان وإندونيسيا وقطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/روسيا-وإيران-والصين-تجري-مناورات-بحرية-مشتركة-1056482612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الصين
وكالة: وزیر الدفاع الصیني یزور إيران
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یزور وزیر الدفاع الصیني، وي فنغ خه، إيران، غدا الأربعاء، علی رأس وفد عسكري ودفاعي رفیع المستوی.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا
، بأن "وزیر الدفاع الصیني، وي فنغ خه، سیزور إيران، غدا الأربعاء، علی رأس وفد عسكري ودفاعي رفیع المستوی بهدف عقد اللقاء مع وزیر الدفاع الإيراني العمید محمد رضا آشتیاني".
وأضافت الوكالة أنه "من المقرر أن یجتمع وزیر الدفاع الصيني مع المسؤولین الإیرانیین الكبار ویبحث معهم التطورات الدولیة والإقلیمیة وسبل تعزیز مستوی تفاعلات القوات المسلحة والعلاقات الثنائیة فضلا عن القضایا ذات الاهتمام المشترك".
وكان أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قال أخيرا إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع وزير الخارجية
وعضو مجلس الدولة في الصين، وانغ يي.
وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "عقدت اجتماعا جيدا مع وانغ يي، وشكرته على استضافته الناجحة لاجتماع دور الجوار الأفغاني، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية بشكل مناسب".
وأوضح: "أكدت على ضرورة استمرار التعاون ومواجهة الغطرسة والأحادية والحظر اللاإنساني".
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الايراني إلى مدينة تونشي شرقي الصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الجوار الأفغاني مع روسيا، كما شاركت في الاجتماع وفود من طالبان
وإندونيسيا وقطر.