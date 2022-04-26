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https://arabic.sputniknews.com/20220426/192-براءة-اختراع-مسجلة-رسميا-في-فلسطين-1061650973.html
192 براءة اختراع مسجلة رسميا في فلسطين
192 براءة اختراع مسجلة رسميا في فلسطين
أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن 192 براءة اختراع مسجلة رسميا لديها في مجالات متنوعة منها الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T23:57+0000
2022-04-26T23:57+0000
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وقالت مدير عام الإدارة للملكية الفكرية بالوزارة رجاء خويلد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل/نيسان من كل عام إن فلسطين تحرص على مشاركة تجربتها في الإبداع والتميز مع العالم والتواصل عبر العقول في معالجة التحديات.وأشارت إلى أن الوزارة عملت على إنشاء مراكز لدعم الإبداع ونقل التكنولوجيا في المؤسسات الجامعية للتوعية في المواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية وتوجيه المبدعين نحو حماية أفكارهم.يشار إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية، لتسليط الضوء على الدور الذي تؤدّيه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.وتنظم احتفالات هذا العام بالابتكار والإبداع لدى الشباب، تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وذلك لإبراز الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب والكفيلة بإيجاد حلول جديدة وأفضل تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/ورقة-المعابر-والحصار-الاقتصادي-ما-تداعيات-سياسة-العقاب-الجماعي-التي-تتبعها-إسرائيل-في-غزة-1061646507.html
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192 براءة اختراع مسجلة رسميا في فلسطين

23:57 GMT 26.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanرجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022.
رجل فلسطيني يعلق أضواء زخرفية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، في شوارع البلدة القديمة في القدس، 1 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن 192 براءة اختراع مسجلة رسميا لديها في مجالات متنوعة منها الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت مدير عام الإدارة للملكية الفكرية بالوزارة رجاء خويلد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل/نيسان من كل عام إن فلسطين تحرص على مشاركة تجربتها في الإبداع والتميز مع العالم والتواصل عبر العقول في معالجة التحديات.
واعتبرت خويلد أن تحديث البيئة التشريعية لقوانين الملكية الصناعية في صلب أهداف الوزارة الاستراتيجية لهذا العام، لمواءمة هذه التشريعات مع دعم الإبداع والرياديين والمبتكرين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على إنشاء مراكز لدعم الإبداع ونقل التكنولوجيا في المؤسسات الجامعية للتوعية في المواضيع المتعلقة بالملكية الفكرية وتوجيه المبدعين نحو حماية أفكارهم.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية، لتسليط الضوء على الدور الذي تؤدّيه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.
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وتنظم احتفالات هذا العام بالابتكار والإبداع لدى الشباب، تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وذلك لإبراز الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب والكفيلة بإيجاد حلول جديدة وأفضل تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام.
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