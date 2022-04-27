https://arabic.sputniknews.com/20220427/أطقم-سوخوي-خلال-تغطية-ومرافقة-القوافل-العسكرية-المتجهة-إلى-خاركوف-1061669539.html

أطقم سوخوي خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

أطقم سوخوي خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

قال وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ايغور كورنيت، إن وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية طهرت الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T14:23+0000

2022-04-27T14:23+0000

2022-04-27T14:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأضاف كورنيت "الآن الطريق إلى منطقة خاركوف من جمهورية لوغانسك الشعبية سالك وآمن، ويمكن استخدامه لضمان الإمداد اللوجستي بالأغذية، وضمان الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".شاهد أيضا - أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

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