عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أطقم-سوخوي-خلال-تغطية-ومرافقة-القوافل-العسكرية-المتجهة-إلى-خاركوف-1061669539.html
أطقم سوخوي خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
أطقم سوخوي خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
قال وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ايغور كورنيت، إن وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية طهرت الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:23+0000
2022-04-27T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061669564_0:0:1063:597_1920x0_80_0_0_82b840af4a03534a8b99e954592debd4.jpg
وأضاف كورنيت "الآن الطريق إلى منطقة خاركوف من جمهورية لوغانسك الشعبية سالك وآمن، ويمكن استخدامه لضمان الإمداد اللوجستي بالأغذية، وضمان الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".شاهد أيضا - أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061669564_91:0:956:649_1920x0_80_0_0_5bbbfbe7250655fac665da241b965d0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة

أطقم سوخوي خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف

14:23 GMT 27.04.2022
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، ايغور كورنيت، إن وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية طهرت الطريق المؤدي إلى مدينة خاركوف.
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة .

مقاتلة من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة . - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة .

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-34 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

مقاتلة سو-34 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

مقاتلة سو-34 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

© Sputnik

قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik

قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف كورنيت "الآن الطريق إلى منطقة خاركوف من جمهورية لوغانسك الشعبية سالك وآمن، ويمكن استخدامه لضمان الإمداد اللوجستي بالأغذية، وضمان الحياة الطبيعية للسكان المدنيين".
شاهد أيضا - أطقم المروحيات خلال تغطية ومرافقة القوافل العسكرية المتجهة إلى خاركوف
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала