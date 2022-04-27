https://arabic.sputniknews.com/20220427/أفضل-فاكهة-تمنح-الطاقة-للجسم-1061675769.html

أفضل فاكهة تمنح الطاقة للجسم

أفضل فاكهة تمنح الطاقة للجسم

تحتوي الفواكه على الكربوهيدرات، وهي نوع من المغذيات الكبيرة الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الألياف والنشويات والسكريات، التي يحتاجها الجسم... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T14:52+0000

2022-04-27T14:52+0000

2022-04-27T14:52+0000

العالم

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وبحسب خبير التغذية مولي هيمبري، فإن الكربوهيدرات هي مغذيات غذائية أساسية يحولها الجهاز الهضمي إلى غلوكوز الذي يمتصه الجسم لمنحه الطاقة اللازمة للعملن بحسب "eatthis".يقول هيمبري: "الكربوهيدرات هي مصدر الوقود المفضل للجسم من النظام الغذائي، والسكر، هو نوع من الكربوهيدرات، يوفر على وجه التحديد طاقة سريعة لخلايانا. بدلاً من اللجوء إلى الحلويات، استغل قوة السكر من الفاكهة".ويقترح خبير التغذية أن أحد أهم الفاكهة الرائعة لانتعاش الطاقة هي تفاحة متوسطة الحجم، مشيرا إلى أن التفاح خيار جيد أيضا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة سريعة، فهو مفيد للأمعاء، ويساعد في إنقاص الوزن، وعلاج الالتهابات، ويعزز المناعة أيضا.ووفقًا لجامعة هارفارد T.H. مدرسة تشان للصحة العامة، تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على حوالي 95 سعرة حرارية. كما تحتوي على صفر غرام من الدهون، و1 غرام من البروتين، و 25 غرامًا من الكربوهيدرات، و19 غرامًا من السكر الطبيعي، و 3 غرامات من الألياف.يعد التفاح مصدرا كبيرا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، ما يفيد في السيطرة على الالتهابات وشفاء الجروح، فضلاً عن مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها تحييد الجذور الحرة الضارة.ويعود السبب في أن التفاح يمنح الجسم دفعة من الطاقة بمجرد استهلاكه هو كمية السكر الكبيرة التي تحتويها التفاحة متوسطة ​​الحجم، حيث يحتوي التفاح على نوع طبيعي من السكر البسيط يسمى الفروكتوز الذي يعمل كمصدر مباشر للطاقة للجسم. كما يمكن أن تساعد السكريات والكثير من الألياف الموجودة في التفاح على موازنة نسبة السكر في الدم وتمنح الجسم طاقة مستدامة دون حدوث اضطرابات بسكر الدم.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/فوائد-مذهلة-للإفطار-على-هذه-الأنواع-من-عصائر-الفاكهة-1061461690.html

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العالم