أفضل مكمل غذائي للحفاظ على صحة العين مع التقدم في العمر

27.04.2022

لهذا السبب، من المهم الحصول على الكثير من العناصر الغذائية الصحية في نظامك الغذائي اليومي للعناية بعينيك والحفاظ عليها حادة قدر الإمكان.علاوة على تناول الأطعمة الصحيحة، هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها ضمان حصولك على هذه العناصر الغذائية وهي تناول مكمل غذائي، وفق موقع Eat This, Not That.وفي هذا الصدد، تقول جانيت كولمان اختصاصية التغذية المعتمدة إن أحد أفضل المكملات لعينيك هي أحماض أوميغا 3 الدهنية.كيف يمكن أن تساعد أوميغا 3؟وفقا لكولمان، فإن إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن تساعد بها أحماض أوميغا 3 الدهنية في تحسين صحة عينيك هي "المساعدة في متلازمة جفاف العين والحماية من التنكس البقعي".يمكن أن تحدث متلازمة جفاف العين إذا لم تكن عيناك قادرة على إنتاج كمية الدموع اللازمة لترطيب عينيك بشكل صحيح. هذه مشكلة شائعة تحدث مع تقدم العمر ويمكن أن تكون غير مريحة ولا يمكن تحملها.من جانبها، تقول خبيرة التغذية جونا بورديوس: "يميل الجفاف إلى الحدوث مع مرور الوقت أمام الشاشات والشيخوخة، ولكن أوميغا 3 يمكن أن تقلل الالتهاب ويمكن أن تعزز الطبقة الدهنية من الدموع - والتي يمكن أن تساعد في منع جفاف العين كثيرا".وبينما يمكنك تناول أوميغا 3 في شكل حبوب أو كبسولات، يمكنك أيضا الحصول على الكثير من هذه الأحماض الدهنية من خلال الطعام.تقول بورديوس: "الأسماك الدهنية مثل الماكريل والأنشوجة والسردين والسلمون والرنجة، بالإضافة إلى بذور الكتان وبذور الشيا والجوز كلها غنية بدهن أوميغا 3".مكملات أخرى مفيدة لعينيكوفقا لكولمان، هناك مكملات أخرى مفيدة لعينيك. على سبيل المثال، قد يكون زياكسانثين ولوتين مفيدين للغاية.وُجد أن هذين النوعين من الكاروتينات مفيدان جدا في منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين. ويمكن العثور عليهما في الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ والبروكلي. إذا كنت لا تحصل على 5-6 حصص من هذه الخضار يوميا، والتي هي الكمية الموصى بها لصحتك العامة، ضع في اعتبارك تناول مكمل يحتوي على هذين الكاروتينات، كما تقول كولمان.إلى جانب هذه الكاروتينات، قد يكون مكمل فيتامين c أيضا مفيدا إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الطعام الذي تتناوله.تقول كولمان: "فيتامين c هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية عينيك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة التي تؤدي إلى إعتام عدسة العين والضمور البقعي، ويمكن العثور عليه في الأطعمة مثل الفلفل والبرتقال وفاكهة الكيوي والفراولة".

