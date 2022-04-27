عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-سنرد-بحزم-وبسرعة-على-أي-خطوة-تضر-بأمننا-1061681194.html
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنرد بحزم وبسرعة على أي خطوة تضر بأمننا
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنرد بحزم وبسرعة على أي خطوة تضر بأمننا
قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد بسرعة وحزم على أي خطوة تهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T17:41+0000
2022-04-27T17:41+0000
العراق
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg
أفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، مشيرا إلى الأواصر السياسية والأمنية والثقافية الراسخة بين إيران والعراق.وقال شمخاني: "إن إيران تعتبر الاستقرار السياسي والأمن الدائم في العراق ضرورة وطنية وإقليمية، وهي على استعداد كما في الماضي لتوظيف جميع طاقاتها لتحقيق مطالب وإرادة الشعب العراقي".وأكد علي شمخاني أن الدستور العراقي والإجراءات القانونية هي أساس جيد للتغلب على التحديات السياسية في العراق، في وقت "يمكن استخدام الموارد والثروات الوطنية العراقية للتنمية الشاملة للبلاد، وذلك حينما يتم استخراجها وتصديرها فقط تحت إدارة وإشراف الحكومة المركزية".وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بعض الإجراءات غير المقبولة التي اتخذت من داخل العراق ضد مصالح بلاده، مشددا على أن "إيران من خلال تبني نهج التصدي الواعي للتهديدات، ومن خلال رصد التحركات الداخلية لكل من إسرائيل وأمريكا والتيارات المرتبطة بها، فإن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة".وذكر شمخاني أن عودة العراق إلى مكانته الحقيقية في العالمين العربي الإسلامي لها دور حاسم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا أن الشركات الإيرانية على استعداد لتعزيز عملية التعاون بين البلدين في المشاريع الاقتصادية والفنية العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحلبوسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-في-طهران-1061661353.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103561/78/1035617880_300:0:2967:2000_1920x0_80_0_0_84ed08789deeb5a91c4c9236b5af0b45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, العالم العربي

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنرد بحزم وبسرعة على أي خطوة تضر بأمننا

17:41 GMT 27.04.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرTelegram
قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد بسرعة وحزم على أي خطوة تهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة.
أفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، مشيرا إلى الأواصر السياسية والأمنية والثقافية الراسخة بين إيران والعراق.
وقال شمخاني: "إن إيران تعتبر الاستقرار السياسي والأمن الدائم في العراق ضرورة وطنية وإقليمية، وهي على استعداد كما في الماضي لتوظيف جميع طاقاتها لتحقيق مطالب وإرادة الشعب العراقي".
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
الحلبوسي يلتقي بالرئيس الإيراني في طهران
10:34 GMT
وأكد علي شمخاني أن الدستور العراقي والإجراءات القانونية هي أساس جيد للتغلب على التحديات السياسية في العراق، في وقت "يمكن استخدام الموارد والثروات الوطنية العراقية للتنمية الشاملة للبلاد، وذلك حينما يتم استخراجها وتصديرها فقط تحت إدارة وإشراف الحكومة المركزية".
وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بعض الإجراءات غير المقبولة التي اتخذت من داخل العراق ضد مصالح بلاده، مشددا على أن "إيران من خلال تبني نهج التصدي الواعي للتهديدات، ومن خلال رصد التحركات الداخلية لكل من إسرائيل وأمريكا والتيارات المرتبطة بها، فإن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة".
وذكر شمخاني أن عودة العراق إلى مكانته الحقيقية في العالمين العربي الإسلامي لها دور حاسم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا أن الشركات الإيرانية على استعداد لتعزيز عملية التعاون بين البلدين في المشاريع الاقتصادية والفنية العراقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала