https://arabic.sputniknews.com/20220427/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-سنرد-بحزم-وبسرعة-على-أي-خطوة-تضر-بأمننا-1061681194.html

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنرد بحزم وبسرعة على أي خطوة تضر بأمننا

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنرد بحزم وبسرعة على أي خطوة تضر بأمننا

قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد بسرعة وحزم على أي خطوة تهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة. 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T17:41+0000

2022-04-27T17:41+0000

2022-04-27T17:41+0000

العراق

إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103561/78/1035617880_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_688e2d1bfaa94e0e7a099a55d9f28835.jpg

أفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات شمخاني جاءت خلال لقائه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، مشيرا إلى الأواصر السياسية والأمنية والثقافية الراسخة بين إيران والعراق.وقال شمخاني: "إن إيران تعتبر الاستقرار السياسي والأمن الدائم في العراق ضرورة وطنية وإقليمية، وهي على استعداد كما في الماضي لتوظيف جميع طاقاتها لتحقيق مطالب وإرادة الشعب العراقي".وأكد علي شمخاني أن الدستور العراقي والإجراءات القانونية هي أساس جيد للتغلب على التحديات السياسية في العراق، في وقت "يمكن استخدام الموارد والثروات الوطنية العراقية للتنمية الشاملة للبلاد، وذلك حينما يتم استخراجها وتصديرها فقط تحت إدارة وإشراف الحكومة المركزية".وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بعض الإجراءات غير المقبولة التي اتخذت من داخل العراق ضد مصالح بلاده، مشددا على أن "إيران من خلال تبني نهج التصدي الواعي للتهديدات، ومن خلال رصد التحركات الداخلية لكل من إسرائيل وأمريكا والتيارات المرتبطة بها، فإن إيران سترد بسرعة وحزم على أي عمل يهدف إلى الإضرار بأمن إيران والمنطقة".وذكر شمخاني أن عودة العراق إلى مكانته الحقيقية في العالمين العربي الإسلامي لها دور حاسم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا أن الشركات الإيرانية على استعداد لتعزيز عملية التعاون بين البلدين في المشاريع الاقتصادية والفنية العراقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/الحلبوسي-يلتقي-بالرئيس-الإيراني-في-طهران-1061661353.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, إيران, العالم العربي