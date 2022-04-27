https://arabic.sputniknews.com/20220427/أنت-كريم-حملة-رمضانية-لمساندة-العائلات-الأكثر-فقرا-جنوبي-لبنان-1061672996.html

"أنت كريم"... حملة رمضانية لمساندة العائلات الأكثر فقرا جنوبي لبنان

"أنت كريم"... حملة رمضانية لمساندة العائلات الأكثر فقرا جنوبي لبنان

تواصل جمعية "أنت كريم" حملتها الخيرية الرمضانية للسنة الثانية على التوالي، تقدم من خلالها إفطارات يومية ومساعدات غذائية للأسر الأكثر فقرا في مدينة صيدا جنوبي... 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T14:05+0000

2022-04-27T14:05+0000

2022-04-27T14:22+0000

اقتصاد

لبنان

تقارير سبوتنيك

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يحل شهر رمضان الكريم هذا العام وسط أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة دفعت بأكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، فيما يعيش اللبنانيون بظل ظروف معيشية قاهرة بعد تحليق أسعار المواد الغذائية بمقدار 10 أضعاف والتي أصبحت بعيدة المنال عن معظم العائلات في البلاد.حملة "أنت كريم" الرمضانية لم تقتصر على المساعدات الغذائية فقط بل تتعداها إلى توزيع ملابس العيد وهدايا للأطفال وأدوية للعائلات المحتاجة فضلاً عن توزيع طرود المواد الغذائية.رئيسة الجمعية آنجي عطروني تقول لـ"سبوتنيك": "معتادون أن نساند بشهر رمضان وأن نكون صلة الوصل بين المتبرع والمحتاج بهذه الظروف الصعبة، والتوزيعات مختلفة من مواد غذائية، علب مونة، سحور وإفطارات من دجاج ولحمة طازجة".وأوضحت أن "السحور عبارة عن ألبان وأجبان نظراً لأسعارها الباهظة الثمن والتي لم تعد تتوفر عند العائلات، ولدينا طبخ جاهز لإفطار صائم، كذلك لدينا ثياب العيد ونفتح مطاعم نستقبل فيها أيتام نقدم لهم الإفطارات، إضافة إلى توزيع الأدوية التي نغطي فيها العائلات المحتاجة، وبذلك نحاول أن نساعد العائلات بأكثر عدد ممكن من الأدوية والمواد الغذائية والإفطار والسحور وحلويات العيد".وأضافت عطروني: "نتعرض للكثير من الضغوطات بمجال العمل والمساعدة، نظراً للغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار والأسعار الخيالية، التكلفة أربع أضعاف هذا العام عن العام المنصرم"، لافتة إلى أن "هناك صعوبات بالتبرع لأن عدد المحتاجين قد ارتفع، حتى الأناس العادية أصبحت بحاجة للكثير من المساعدة، ونحاول مساعدتها قدر الإمكان".كما أكدت على أن "الجمعية ليست تابعة لأحد، وليس لدينا أي دعم، جهود شخصية من الصبايا والشباب، ولدينا أصدقاء في الخارج يدعمونا لكي نستطيع أن نستمر".وأشارت عطروني إلى أن "الغلاء والدولار البنزين والتنقلات وحتى العلب التي نستعملها أصبحت باهظة الثمن علينا، ونقوم بأقصى مجهودنا لنستطيع أن نغطي ونساعد مئات العائلات خلال شهر رمضان ونتمنى أن نستمر أكثر بمساعدة ومحبة الجميع".بدورها تقول المتطوعة ميا بساط لـ"سبوتنيك": إن "جمعية "أنت كريم" لا تقوم فقط بعمل الخير فقط بل تغطي جميع المجالات، وتهدف إلى الشباب من أعمارنا، أن يقوموا بعمل خيري لكي يستطيعوا أن يغيروا في المجتمع، وخلال شهر رمضان أتواجد هنا لأشاركهم بتوزيع المونة ووجبات السحور والفطور وغيرها لمساعدة العالم المحتاجة".

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اقتصاد, لبنان, تقارير سبوتنيك